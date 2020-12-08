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大陸銀保監會主席提出 應關注新型「大而不能倒」風險

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清。中新社
中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清。中新社

中國銀保監會網站8日發布銀保監會主席郭樹清在2020年新加坡金融科技節上的演講，郭樹清提出，要關注新型「大而不能倒」的風險。他指出，少數科技公司在小額支付市場占據主導地位，涉及廣大公眾利益，具備重要金融基礎設施的特徵。

郭樹清稱，一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，跨界混業經營。必須關注這些機構風險的複雜性和外溢性，「及時精準拆彈」，消除新的系統性風險隱患。

郭樹清這番話被認為是針對大陸網路巨頭阿里巴巴旗下網路金融公司螞蟻集團而來。螞蟻集團是中國最大的行動支付平台「支付寶」的母公司，除支付寶外，螞蟻集團還擁有網路投資平台「餘額寶」，以及以「先消費、後還款」為號召的的網路消費信貸產品「花唄」，以及網路保險產品「相互寶」等眾多網路金融業務。

螞蟻集團原訂11月5日在陸港兩地上市，但上市前兩天，螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明等人，突然遭到中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局連袂進行「監管約談」，螞蟻集團隨後宣布暫緩上市計劃。

郭樹清在演講中表示，近年來，金融科技在中國迅猛發展。隨著電子支付特別是行動支付的普及，中國已實現基本金融服務城鄉全覆蓋。即使在最偏遠的農村地區，每個成年人都有自己的銀行帳戶。

但他同時指出，大陸在P2P網貸、第三方支付平台投資等領域所存在的若干問題。郭樹清稱，面對金融科技的持續快速發展，大陸將堅持既鼓勵創新又守牢底線的積極審慎態度，切實解決好面臨的新問題新挑戰。包括：重視網絡安全問題、促進更公平的市場競爭、關注新型「大而不能倒」風險、明確數據權益歸屬、加強數據跨境流動國際協調等。

郭樹清表示，中國銀行業務目前離櫃交易率已達90%以上，金融服務對網絡高度依賴。相對傳統風險，網絡風險擴散速度更快、範圍更廣、影響更大，突發性網絡安全事件也對金融機構的應急管理提出了更高要求。

此外，金融科技行業具有「贏者通吃」的特徵。大型科技公司往往利用數據壟斷優勢，阻礙公平競爭，獲取超額收益。郭樹清說，我們可能需要更多關注大公司是否妨礙新機構進入，是否以非正常的方式收集數據，是否拒絕開放應當公開的信息，是否存在誤導用戶和消費者的行為等。

他並指出，中國政府已明確將「數據」列為與勞動、資本、技術並列的生產要素，「數據確權」是數據市場化配置及報酬定價的基礎性問題。目前，各國法律似乎還沒有準確界定數據財產權益的歸屬，大型科技公司實際上擁有數據的控制權。

郭樹清稱，需要盡快明確各方數據權益，推動完善數據流轉和價格形成機制，充分並公平合理地利用數據價值，依法保護各交易主體利益。他並呼籲各國尊重他國主權、司法管轄權和對數據的安全管理權，加強數據跨境流動國際協調，以構建更加開放、公正、非歧視性的營商環境。

網路金融 中國人民銀行 P2P

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