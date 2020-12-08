大陸公安部：嚴厲打擊網路詐騙、電信詐騙

中國大陸公安部部長趙克志7日在國家反詐中心視察時強調，要依法嚴厲打擊網路新型犯罪，堅決遏制電信網路詐騙案件高發勢頭，維護人民群眾合法權益。

據新華社報導，趙克志表示，要深入開展專項打擊整治行動，堅決把電信網路詐騙等突出犯罪高發勢頭遏制住、把案件發案數量壓下來，最大限度地為民眾追贓挽回損失。

趙克志要求，進一步整合力量資源，健全完善齊抓共管、綜合治理的工作格局，推動構建全民反詐、全社會反詐新格局。

趙克志說，要加快推進大數據智能化建設和應用，強化預警勸阻措施，優化止付凍結機制，努力實現精準研判、精準預警、精準打擊、精準防範，不斷提升打擊犯罪的能力水平。

據了解，大陸國家反詐中心是大陸國務院打擊治理電信網路新型違法犯罪工作部際聯席會議合成作戰平台，在打擊、防範、治理電信網路詐騙等新型違法犯罪中發揮著重要作用。