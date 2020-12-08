陸最大天然氣儲氣庫 呼圖壁日採氣量創高

據中石油新疆油田12月7日披露，目前中國大陸最大的天然氣儲氣庫—新疆油田呼圖壁儲氣庫已維持日採氣量2700萬立方公尺高位運行3天。該日採氣量可滿足2700萬個三口之家一天的用氣需求。該數據比2019年冬季創下的歷史紀錄—最高日採氣量2434萬立方公尺，還提高了266萬立方公尺。

中新社報導，連日來，受冷空氣影響，中國大陸出現大範圍氣溫降低，天然氣用氣量需求劇增，新疆油田呼圖壁儲氣庫已開足馬力保障冬季天然氣供應。

呼圖壁儲氣庫的外輸天然氣除保障烏魯木齊、昌吉等新疆北部城市，還被輸送到北京、上海等西氣東輸沿線城市，保障企業生產、民眾生活需要。按計畫，呼圖壁儲氣庫今冬明春保障供應天然氣期為150天，累計採氣25.1億立方公尺，最高日產量可突破2700萬立方公尺。

呼圖壁儲氣庫是目前中國大陸最大的天然氣儲氣庫，具備季節調峰和應急儲備等多重功能。與地面儲罐相比，呼圖壁儲氣庫作為地下儲氣庫，具有儲藏量大、調節工作氣量大、安全性高和成本低等優勢。