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大陸外貿回暖 上海港爆貨櫃荒

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導
今年10月上海港單月貨櫃吞吐量破歷史紀錄，出現一櫃難求的局面。圖為上海洋山港集裝箱碼頭。（新華社）
今年10月上海港單月貨櫃吞吐量破歷史紀錄，出現一櫃難求的局面。圖為上海洋山港集裝箱碼頭。（新華社）

隨著大陸外貿的強勁復甦，大陸多個港口航運火爆，上海港是全球第一大貨櫃港，受貿易復甦刺激，今年7月和10月，接連刷新貨櫃吞吐量的月度歷史紀錄，在貿易回暖下，貨櫃面臨供不應求的緊缺局面，出現「一櫃難求」的局面。

中新社報導，今年1-11月，上海洋山港貨櫃吞吐量達1840多萬標準箱，同比增長約0.48%。洋山邊檢站7日披露，年底超過2000萬標準箱可以預期。　

央視新聞稱，十幾艘貨輪在岸線一字排開，裝卸貨櫃卡車排起長隊進場卸貨，這成為近期大陸貿易強勁復甦的寫照。今年10月，上海港貨櫃吞吐量以420萬標準箱刷新月度歷史紀錄，較去年同期增長15.7%。

上港集團生產業務部集箱管理室經理徐駿表示，海外消費增長使得大陸出口向好。從上海港角度來看，下半年開始，箱量已開始逐步回升。第三季上海港箱量已經轉正，達到2.4%的增幅；預估第四季可能上海港的箱量將達到兩位數以上的增幅。

出口激增之下，出港貨輪幾乎滿載而去，港內裝貨的貨櫃卻供不應求，進而演變成「貨櫃荒」。以前是「箱等人」，現在卻變成「人等箱」。

徐駿指出，有些貨櫃卸下來後，一兩天內客人就馬上取走，現在空貨櫃的流動非常快，「一櫃難求」的情況突出。目前國際港口復工復產等方面緩慢，運出去的貨櫃其實都壓在國外港口，空箱的回流因而放緩。

一家常年出口服裝到歐美國家的上海老牌外貿企業「東方國際創業股份有限公司」第五業務部經理何巍說，原本這個星期要裝運，但他們突然前幾天被告知沒有貨櫃，10月至今這個狀況經常發生。「今天我可以訂下個星期的櫃子，現在的局面可能是今天我只能訂到兩個星期以後的櫃子。」

同時，受市場需求刺激，航運公司運費大幅上漲。目前，上海發往北美的貨櫃價格已漲到每箱五、六千美元，往歐洲4千多美元，東南亞近2千美元，相比疫情前均有兩、三倍漲幅。上海航運交易所數據顯示，上海出口貨櫃運費指數目前比今年初翻了一倍。

上海 疫情 東南亞

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