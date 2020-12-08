智能化+數字化 中小企業走出低谷

「中國中小企業景氣指數研究報告2020」12月6日在浙江杭州發布。報告顯示，因智能化、數字化等手段在復工復產中的應用，企業景氣逐漸回暖，中國大陸中小實體經濟走出低谷並趨向穩定發展。預計2021年將持續回升。

中新社報導，新冠疫情對全球經濟造成了嚴重衝擊。面對疫情大考，中國大陸實施群防群控、「六穩六保」等政策舉措，以數字化、智能化賦能企業，促使中小企業全面有序復工復產。

中小企業景氣指數是衡量中小企業動態發展狀況的晴雨表。為此，浙江工業大學中國中小企業研究院聯合工信部中小企業發展促進中心等單位共同編製該報告。

報告發現，新冠肺炎疫情倒逼中國大陸傳統企業數字化轉型升級加快，具有良好信息技術和智能化基礎的數字化企業逆勢發展。例如浙江省在中國大陸率先推出健康碼、企業碼等創新治理模式，精準高效支撐企業復工復產，實現了景氣企穩回升。

2020年廣東、浙江和江蘇三省蟬聯省際中小企業綜合景氣指數排名前三甲。從區域分析來看，長三角高質量一體化助力華東地區中小企業景氣指數領跑整個中國大陸。

2020年三、四季度以來，中國大陸工業企業已經恢復活力，大宗商品價格開始回升，中小企業走出了「V型」景氣低谷。

同時，中國大陸通過「一帶一路」建設及區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）等路徑持續提高對外開放的質量，逐步形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，從而為後疫情時代中國大陸中小企業的穩健發展提供良好的營商環境。