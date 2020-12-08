大陸稅務總局 打三假

大陸稅務部門近期查稅動作頻，大陸國家稅務總局7日公布六起打擊「三假」違法行為典型案例。「三假」違法行為是指，沒有實際經營業務只為虛開發票的「假企業」、沒有實際出口只為騙取退稅的「假出口」、未具備條件只為騙取疫情稅收優惠政策的「假申報」。

中新社報導，在廣東，打掉2個虛開團夥，通過控制的1054戶空殼企業，採取銷售假冒偽劣防疫物資、防疫物資虛假出口、虛假抵扣列支涉疫稅收成本等手段，虛開增值稅發票11.4萬份，涉案金額66.6億元（人民幣，下同）。

在四川，警稅聯合破獲一起非法製作、大肆販賣開票軟件和發票的特大案件。現場抓獲犯罪嫌疑人11人，查實涉案虛開發票和開具假發票金額共計232億元。

在浙江寧波，涉案團夥以寧波9家公司為平台，利用疫情期間「非接觸式」辦稅便利措施和稅收優惠政策，對外虛開增值稅專用發票，涉案金額達78億元。

在廣東深圳，深圳市稅務局發現多個涉嫌利用虛假海關進口繳款書抵扣稅款後虛開發票的犯罪網絡。