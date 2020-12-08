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政府採購法 徵求意見

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸財政部12月7日對外公布「中華人民共和國政府採購法（修訂草案徵求意見稿）」向社會公開徵求意見，公眾可在2021年1月5日前提出意見。徵求意見稿明確，為維護市場公平競爭，任何單位和個人不得採用任何方式，阻撓和限制供應商自由進入本地區和本行業的政府採購市場。

中新社報導，根據「徵求意見稿」，大陸各級國家機關、事業單位、團體組織和其他採購實體，為了實現政務活動和公共服務的目的，使用財政性資金或者其他公共資源，以合同方式取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委託、政府和社會資本合作等，都屬政府採購。

「徵求意見稿」共10章146條，除總則和附則外，分章對政府採購參加人、政府採購政策、政府採購需求管理、政府採購方式與程序、政府採購合同、爭議處理、監督檢查、法律責任作出規定。大陸財政部表示，借鑒國際經驗、推動政府採購制度與國際通行規則接軌，是此次修訂主要遵循的原則之一。

大陸財政部稱，現行政府採購法為推動大陸政府採購事業發展發揮重要作用，但實踐中也暴露出一些不足，如採購人主體責任缺失、採購績效有待提高、政策功能發揮不充分、公共採購制度不統一不銜接等。

此次修訂的主要內容包括，完善政府採購法的適用範圍，發揮政府採購政策功能，加強政府採購需求管理，健全政府採購方式和程序。

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