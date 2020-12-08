深圳夢工場2期 36台港團隊進駐

深圳前海深港青年夢工場二期7日正式開園，36家台港創新創業平台孵化器和青年創新創業團隊進駐。項目負責人透露，一、二期將共同組建前海片區「創新產業孵化核」，打造台港「優勢產業集聚平台」，深化深港合作。

據香港文匯網，夢工場二期緊鄰一期，於2019年初開工，由兩棟外觀大氣時尚、內部靈活多變的建築組成，總建築面積1.95萬平方公尺，其中產業空間近1.5萬平方公尺。項目設計大膽採用創新、創業夢的元素，採取「同而不和、和而不同」設計理念，從設計風格、構思形態、環境相融方面進行全面評估。

為了完善園區配套，二期規畫商業空間，位於2號樓一層，設置3個店舖，建築面積535.01平方公尺，計畫引入香港本土青年創建、本土青年駐場服務的咖啡奶茶、商務簡餐、無人商店。

夢工場由深圳前海管理局、香港青年協會、深圳青年聯合會三方共同發起成立，致力於打造港澳國際青年內地發展「第一站」和港澳青年創新創業園區範本，通過優化運營、服務、活動和投資「四個協同」打造前海模式生動範例。

截至2020年11月底，夢工場累計孵化團隊468家，其中台港澳及國際團隊236家。第一期開園六年來，超過50%的團隊獲得天使輪、A輪甚至C輪投融資，總融資額超過23億元人民幣。在今年疫情和複雜國際形勢影響下，園區團隊逆勢而上，已獲得超4億元投融資。

開園儀式上還舉行深港青年創業集市，20家台港澳青年創業團隊攜帶創業項目參加巡展。本次來到創業集市的，有專注研發物聯裝智能系統和無線電源管理的BRICKSPOWER團隊；成功研發世界領先的老年人骨折預防及治療系統、具備多項骨科技術國家專利的博志生物；有全球精品藝術衍生社區罐頭藝術CAN ART；有專注於老人養護的Luna長者陪護智能機器人。

活動當天還同步舉行海峽兩岸暨港澳協同創新創投生態（前海）合作論壇和港澳青年創新創業產品發布會。