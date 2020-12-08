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珠海橫琴新區 金融業逆勢增長

聯合報 / 記者賴錦宏／台北報導

珠海橫琴新區管委會透露，儘管受到新冠肺炎疫情影響，橫琴金融業今年仍呈現逆勢增長態勢，「粵澳跨境金融合作（珠海）示範區」已引進近20家涉澳跨境金融企業與服務機構進駐。同時，目前推進建設「跨境保險服務中心」，將為已購買經行業主管部門認可的港澳保單的客戶，提供標準化、一體化保險服務。未來珠海和澳門將推動跨境資產管理等領域突破，協助粵港澳大灣區金融業協同發展。

據香港文匯網，珠海橫琴新區管委會副主任吳創偉表示，目前橫琴正全力推進「粵澳跨境金融合作（珠海）示範區」建設，將攜手澳門探索加強金融開放創新，支持澳門發展現代金融產業，提升跨境金融服務水平，促進資本跨境流動、跨境電子支付、跨境資產管理等領域協同發展。

目前珠海與澳門已構建「政府、協會、企業」三方聯動的格局，打造了「制度、項目、配套」全鏈條銜接的建設框架，促進「機構、資金、人才」全要素融合。

同時，珠海加快探索和推進多個金融合作政策和項目，包括首家澳資外商投資股權投資管理企業（QFLP）試點落地，推進澳門居民橫琴金融服務中心、建設跨境保險服務中心、探索澳門保險產品與醫養服務的跨界和跨境融合，以及澳門金融人才培訓基地等。還在澳門設立中葡金融服務平台，提升跨境投融資便利化和自由化水平。

此外，珠海金融部門還在珠海推廣跨境繳費系統和跨境電子錢包，滿足民眾跨境扣繳水電費的需求，便利澳門民眾跨境享受小額移動支付服務。同時，推動珠海成為首批開展澳門代理見證開立大陸個人銀行賬戶試點業務城市，便利澳門居民辦理大陸銀行支付業務。

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