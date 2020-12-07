汪毅夫當選大陸全國台研會會長

大陸全國台灣研究會官網7日公告，經第七屆理事會第二次會員代表大會表決並報主管部門通過，汪毅夫出任大陸全國台灣研究會第七屆理事會會長，王衛星、楊明杰任副會長，王升任執行副會長，楊幽燕任秘書長。汪毅夫被視為「知台知習派」。

現年七十歲的汪毅夫，祖籍台灣台南，生長福建廈門，曾任大陸民主黨派台灣民主自治同盟中央常務副主席，大陸第十二屆全國人大代表。

汪毅夫畢業於福建師範大學中文系，獲碩士學位。1998年1月至2008年1月曾任福建省副省長。2008年後，擔任大陸全國人大常委、全國人大內務司法委員會副主委，台盟中央常務副主席（正部級）。2012年12月，擔任全國台聯會會長，台盟中央副主席。

汪毅夫曾祖父汪春源是清末最後一位台灣省進士。汪毅夫在學術研究的專長以中國文化史、閩台區域社會研究、文化人類學為主。早期學術專攻台灣近代文學，之後專研台灣文化、閩台文化及閩台關係。

汪毅夫曾被視為習近平人馬。在福建和習近平共事多年後，被拔擢到北京任職，是「正部級」大陸全國台聯會會長。他曾在2013､2014年訪問台灣，和台灣政治人物多所接觸。

2019年，汪毅夫曾表示：「我雖已告老退休，但有責任繼續推動兩岸關系和平發展，也有信心看到國家統一的那一天」。

據中新社報導，卜祥智、王琍、王衛星、王巧榮、艾尤、劉暉、李鯤、李海燕、楊明杰、沈永峰、蘇美祥、徐宗玲、唐永紅、海澤龍、董輝、彭慶恩等增補為全國台研會第七屆理事會理事。

曾任大陸國務委員的戴秉國，不再擔任大陸全國台研會會長。