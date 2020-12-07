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鴻海FII聯手海鷗住工 共建住宅工業化燈塔工廠

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
海鷗住工董事長唐台英（左3）。圖/FII
海鷗住工董事長唐台英（左3）。圖/FII

鴻海集團子公司工業富聯（FII），與台資A股上市公司海鷗住工，日前共同見證戰略合作專案-MES信息化上線儀式，其中FII輸出燈塔工廠整體解決方案，為海鷗住工打造住宅工業化燈塔工廠。

FII微信公眾號報導，大陸住宅行業仍然有許多痛點，尤其衛浴行業產量大且品種繁多，傳統文本方式易錯；對於模具研發與需求檢驗尺寸的普通圖紙看不清楚且不可溯源，難以形成標準化管理。

此外還有工廠的日常信息管理存在孤島及滯後性，信息記錄及存儲效率低，難以進行生產線信息的系統化管理與分析，雙方合作打造的衛浴數位化專案則直擊這些痛點，轉化為大陸住宅行業智慧製造轉型升級的熱點。

第一期生產製造執行系統MES上線，雙方經過數月通力合作，抓取結構化數據、驅動管理和營運效率提升，實現標準化產品和少量定制方式打造住宅工業化領域信息化解決方案。

透過MES系統，按工單管理生產進度、生產品質、生產效率、生產成本，實現製造管理精細化。

透過MES體系導入，生產製造流程操作更為簡單，內容正確率提升，效率提升；周轉週期加快，透過引入機械手臂，提升自動化效率；數位化管理報表清晰讀取模具研發圖紙和需求檢測尺寸，並追蹤記錄，提供有效維修參考，實現批量批次信息完整掌握與追溯。

從此告別紙質化，實現長期存儲與記錄，內容快速調取，同步產生批次產品良率報告；產線管理人員實現當天封閉管理、精細化管理，實現標準化作業。

海鷗住工曾於今年5月18日晚間發布公告，與工業富聯（FII）簽署戰略合作框架協議，雙方就共同打造「5G+工業互聯網」應用於住宅工業，拓寬雙方在工業互聯網、智慧製造領域的產品價值和平台價值。

燈塔 公眾號

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