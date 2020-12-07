大陸中央經濟工作會議即將召開，聚焦四大看點

中共中央年度經濟工作會議即將在本月中旬召開，大陸財經專家稱，今年「中央經濟工作會議」可能的四大看點—助企紓困政策如何退出、促消費擴內需如何加碼、財政貨幣政策如何配合、重點領域改革等。

第一財經報導，一年一度的「中央經濟工作會議」將於12月中旬召開，分析當前經濟形勢，部署明年經濟工作。2020年各類超常規的疫情救助與經濟紓困政策將在2021年陸續退出，經濟反彈的政策支撐力逐步減少。

2021年是「十四五」的開局之年，也是兩個百年目標交匯與轉換之年。今年的「中央經濟工作會議」，不僅會聚焦當下的熱點經濟問題，更將推動長遠的歷史性變革。將有四大看點。

一是助企紓困政策如何退出。中國國際經濟交流中心學術委員會委員王軍表示，為支援和配合雙迴圈新發展格局，為經濟恢復和內需擴大而採取必要的擴張性政策不應過快退出，應維持信貸的平穩增長，避免出現信用過度、過快收縮導致的「踩踏」事件。「平穩和有序」是助企紓困政策的關鍵字。

二、促消費擴內需如何加碼。中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴認為，擴大消費要把穩定就業放在優先地位。穩定就業、保障中低收入群體的收入，擴大消費才有更大的空間。穩就業除了穩定現有的就業崗位以外，要加快恢復餐飲、住宿、旅遊、培訓等服務業，推動生活服務業的線上線下融合，促進消費的回升。

三、財政貨幣政策如何配合。方正證券首席經濟學家顏色表示，明年要關注宏觀槓桿率重點。明年上半年的經濟增速或高於潛在增長水準，可能出現經濟過熱的狀況，導致宏觀槓桿率過快上漲，應在合適的時間點，通過推進債轉股化解槓桿率。

財政政策方面，多位專家分析，財政政策力度會較降低，不會再發行抗疫特別國債；不會推出新的大規模減稅降費新政；財政赤字率從今年的3.6%以上降至3%左右；地方政府專項債券規模也會低於今年的3.75兆元人民幣，可能在3兆元左右。

四、重點領域改革將有哪些突破。工銀國際首席經濟學家程實表示，明年會加快全面建成多層次社會保障體系、推動基本公共服務均等化，持續縮小社會保障和基本公共服務在城鄉、區域和人群之間的落差。王軍表示，十四五期間深化經濟體制改革，以計畫生育為核心的人口政策的調整優化、戶籍制度改革、收入分配體制改革、農村土地制度改革、金融供給側結構性改革以及國企改革最為值得期待。