快訊

不符作戰需求？「微型飛彈突擊艇」的身後辯證

南韓政府回應愛女被酒駕撞死連署！母悲痛：女兒像白白犧牲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸中央經濟工作會議即將召開，聚焦四大看點

聯合報 / 特派記者陳言喬/北京即時報導
大陸疫後復工復產快速，明年的經濟財政政策備受關注。（百度）
大陸疫後復工復產快速，明年的經濟財政政策備受關注。（百度）

中共中央年度經濟工作會議即將在本月中旬召開，大陸財經專家稱，今年「中央經濟工作會議」可能的四大看點—助企紓困政策如何退出、促消費擴內需如何加碼、財政貨幣政策如何配合、重點領域改革等。

第一財經報導，一年一度的「中央經濟工作會議」將於12月中旬召開，分析當前經濟形勢，部署明年經濟工作。2020年各類超常規的疫情救助與經濟紓困政策將在2021年陸續退出，經濟反彈的政策支撐力逐步減少。

2021年是「十四五」的開局之年，也是兩個百年目標交匯與轉換之年。今年的「中央經濟工作會議」，不僅會聚焦當下的熱點經濟問題，更將推動長遠的歷史性變革。將有四大看點。

一是助企紓困政策如何退出。中國國際經濟交流中心學術委員會委員王軍表示，為支援和配合雙迴圈新發展格局，為經濟恢復和內需擴大而採取必要的擴張性政策不應過快退出，應維持信貸的平穩增長，避免出現信用過度、過快收縮導致的「踩踏」事件。「平穩和有序」是助企紓困政策的關鍵字。

二、促消費擴內需如何加碼。中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴認為，擴大消費要把穩定就業放在優先地位。穩定就業、保障中低收入群體的收入，擴大消費才有更大的空間。穩就業除了穩定現有的就業崗位以外，要加快恢復餐飲、住宿、旅遊、培訓等服務業，推動生活服務業的線上線下融合，促進消費的回升。

三、財政貨幣政策如何配合。方正證券首席經濟學家顏色表示，明年要關注宏觀槓桿率重點。明年上半年的經濟增速或高於潛在增長水準，可能出現經濟過熱的狀況，導致宏觀槓桿率過快上漲，應在合適的時間點，通過推進債轉股化解槓桿率。

財政政策方面，多位專家分析，財政政策力度會較降低，不會再發行抗疫特別國債；不會推出新的大規模減稅降費新政；財政赤字率從今年的3.6%以上降至3%左右；地方政府專項債券規模也會低於今年的3.75兆元人民幣，可能在3兆元左右。

四、重點領域改革將有哪些突破。工銀國際首席經濟學家程實表示，明年會加快全面建成多層次社會保障體系、推動基本公共服務均等化，持續縮小社會保障和基本公共服務在城鄉、區域和人群之間的落差。王軍表示，十四五期間深化經濟體制改革，以計畫生育為核心的人口政策的調整優化、戶籍制度改革、收入分配體制改革、農村土地制度改革、金融供給側結構性改革以及國企改革最為值得期待。

延伸閱讀

中國大陸：前11月對台貿易逆差1277億美元 持續擴大中

陸媒：中央經濟工作會議 有4大看點

陸經濟工作會議：明年減少紓困政策 財政赤字將至3%

香港今年度財赤逾11億 歷來最高

相關新聞

陸經濟工作會議：明年減少紓困政策 財政赤字將至3%

大陸一年一度的中央經濟工作會議將於12月中旬召開，官媒預料大陸紓困政策將逐步減少，財政赤字將降低到3%，不會推出新的大規...

陸外貿回暖 上海港貨櫃吞吐量刷新月度紀錄

隨著大陸外貿的強勁復甦，大陸多個港口航運火爆，上海港是全球第一大貨櫃港，受貿易復甦刺激，今年7月和10月，接連刷新貨櫃吞...

蘇州試行數位人民幣 雙12將撒8600萬紅包

繼深圳之後，中國大陸江蘇省蘇州市將在雙12購物節公開試行數位人民幣，並送出2000萬元數位人民幣（約新台幣8640萬元）...

鴻海FII聯手海鷗住工 共建住宅工業化燈塔工廠

鴻海集團子公司工業富聯（FII），與台資A股上市公司海鷗住工，日前共同見證戰略合作專案-MES信息化上線儀式，其中FII...

大陸中央經濟工作會議即將召開，聚焦四大看點

中共中央年度經濟工作會議即將在本月中旬召開，大陸財經專家稱，今年「中央經濟工作會議」可能的四大看點—助企紓困政策如何退出...

專家：中美經濟復甦分歧 支撐人民幣匯價不墜

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋7日表示，美元指數在連續疲弱的經濟數據施壓下，已突破盤整格局，明確走出新一波下行趨勢...

缺晶片危及汽車業？福斯中國傳停產：未如傳聞嚴重

中國缺「晶片」問題已危及汽車產業。外傳福斯汽車（中國稱大眾汽車）中國廠因高階晶片供應不足而面臨停產。大眾中國證實，晶片供...

香港今年度財赤逾11億 歷來最高

香港財政司司長陳茂波6日在網誌中表示，港府今個年度的財政有超過3000億元（折合約新台幣11億元）的赤字，將是香港...

陸11月出口激增逾2成 近三年新高

大陸海關總署7日公布，以美元計價11月出口較去年同期增長21.1%，創下2018年2月以來最高增速；11月進口較去年同期...

投資者質疑賤賣 陸沃森生物暫不提轉賣子公司計畫

財聯社報導，大陸生物製藥公司沃森生物4日擬以極低價轉讓其子公司上海澤潤部分股權，引起投資人憤怒，質疑賤賣公司，此舉也引發...

富智康估前10月虧損擴大 中國子公司申請補助

鴻海旗下富智康發布盈利警告，估今年累計前10月綜合淨虧損約1.242億美元，比去年同期虧損約4829萬美元擴大；富智康在...

陸科興生物子公司獲逾140億投資開發疫苗 年產能將倍增

大陸科興生物7日公告指出，旗下子公司北京科興中維生物技術有限公司獲得逾5億美元（約141億新台幣）資金用於新型冠狀病毒滅...

熱門新聞

晶片缺貨 福斯大陸車廠傳停產

長征火箭殘骸掉落雲南 中國官方禁拍照討論

軌道對接 嫦娥五號將帶回月球土壤

鄱陽湖枯水期 明代古橋露水面

港媒：有新疆人憂被關進「再教育營」 決定逃離家園

陸大型無人機「准生證」 首落戶德陽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。