專家：中美經濟復甦分歧 支撐人民幣匯價不墜

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋7日表示，美元指數在連續疲弱的經濟數據施壓下，已突破盤整格局，明確走出新一波下行趨勢；而人民幣除受益於弱勢美元外，自身總體經濟的強勁復甦也替升值之路做出最好解釋。

展望後市，本周將陸續發布多個大陸經濟數據，包括11月的CPI、PPI和進出口等；而美國方面數據較少，關注重點將落在經濟刺激方案是否可順利通過。

上周美國國會提出規模近9,000億美元的經濟刺激方案，風險資產受樂觀情緒推升不斷創高，而美元指數則同步遭到拋售，跌落至兩年半來新低。尤其周間公布的11月經濟數據表現懸殊，包括美國ISM製造業、非農就業等數據皆表現疲弱，而大陸官方、財新製造業PMI則雙雙優於預期，故即便全球確診病例持續攀升，投資人風險偏好仍未退怯。

周間非美貨幣齊揚，歐元升破1.20後直衝1.21，同時間人民幣漲幅亦不落人後，不僅境內中間價升至6.5507元，離岸人民幣也升破盤整近兩周的區間。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約547點，收在6.5157元，升值幅度0.83%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線則升值約466點，收在6.5315元，升值幅度0.71%。

貨幣市場方面，大陸在經歷月末監管意外呵護後，月初資金明顯轉鬆，隔夜質押式回購利率一度跌至0.75%附近，創近兩個月低位，收盤雖微漲至1.15%，但整體看仍屬偏低水平。

公開市場方面，月末最後一天大陸監管機構意外開展中期借貸便利(MLF)，此舉改變以往在當月15日一次性續做的慣性，操作金額人民幣2,000億元雖稱不上大量，但其表態維穩意味十足。

即便後續幾天逆回購逐步減量，小幅度資金收回仍不減市場短率下行的預期，而在計入額外新作的MLF後，累計單周淨回籠人民幣僅300億元，影響有限。

這次額外新作的MLF意義深遠，一方面降低銀行端長期資金成本，另一方面也向市場宣示監管操作並非一成不變，只要市場供需稍有失衡，監管仍會適時介入。