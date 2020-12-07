陸經濟工作會議：明年減少紓困政策 財政赤字將至3%

大陸一年一度的中央經濟工作會議將於12月中旬召開，官媒預料大陸紓困政策將逐步減少，財政赤字將降低到3%，不會推出新的大規模減稅降費新政。

第一財經報導，今年中央經濟工作會議可能的四大看點是：助企紓困政策如何退出、促消費擴內需如何加碼、財政貨幣政策如何配合、重點領域改革將有哪些突破。

在助企紓困政策如何退出，工銀國際首席經濟學家程實表示，2021年疫情救助與經濟紓困政策的有序退出都是大勢所趨。但是，值得注意的是，2021年全球經濟金融仍存在眾多隱患，疫情退潮的節奏仍具有較大不確定性。

中國人民大學副校長劉元春認為，如何選擇政策退出的時點、退出的步幅、退出的路徑以及退出工具的組合，將是2021年宏觀經濟政策決策的核心，並成為影響經濟復甦走勢的主要因素之一。

中國國際經濟交流中心學術委員王軍表示，為支持和配合「雙循環」新發展格局的加快形成，為經濟恢復和內需擴大而採取必要的擴張性政策不應過快退出，應相機抉擇，維持信貸的平穩增長，避免出現信用過度、過快收縮導致的「踩踏」事件。

程實也認為，從節奏來看，應小步穩行，相機而動。

2020年以來，中國新冠肺炎疫情防控和經濟恢復態勢良好，但「三駕馬車」的恢復並不均衡。疫情抑制了消費傾向和消費預期，相對於投資和進出口的恢復速度，消費恢復明顯滯後。

業內分析，明年及「十四五」期間促消費政策將繼續加碼。通過制度改革、擴大中等收入群體規模等措施，積極釋放居民消費市場潛力，增強消費需求和動能，使消費特別是居民消費成為拉動經濟增長的重要力量。

今年受疫情衝擊，居民收入增長放緩，導致居民的消費傾向明顯下降。中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴表示，這次疫情對小微企業、個體工商戶和中低收入群體的衝擊更大。

程實表示，以推進新型城鎮化為主線，2021年一系列的政策舉措將從根本上夯實中國居民的消費潛力。多中心、多層級、多節點的網絡型城市群結構，配合土地改革和戶籍改革的穩步展開，將削弱城鄉二元經濟結構，釋放更廣大居民的發展型消費需求。由此，消費升級重心向低線城鎮下沈，有望打開更多高性價比國產品牌的增長空間。

王一鳴則認為，擴大消費要把穩定就業放在優先地位。穩定就業、保障中低收入群體的收入，擴大消費才有更大的空間。

在財政貨幣政策如何配合，方正證券首席經濟學家顏色表示，貨幣政策的總體思路是要堅持三個不動搖：一是要堅持穩健的貨幣政策不動搖；二是要堅持精準滴灌性的結構性貨幣政策不動搖；三是要堅持常態化貨幣政策的決心不動搖。 未來不會出台大的貨幣和金融政策，既不讓市場缺錢，也不讓錢溢出來。

財政政策方面，多位專家分析，2021年財政政策不會延續今年的應急、非常態策略，將回歸正常化。財政政策積極取向依然保持不變，但力度較今年會有所降低：不會再發行抗疫特別國債；在繼續實施好現有的減稅降費政策下，不會出台新的大規模減稅降費新政；財政赤字率從今年的3.6%以上降至3%左右；地方政府專項債券規模也會低於今年的3.75兆元，可能在3兆元左右。

至於在重點領域改革將有哪些突破，程實表示，在後疫情時代，進一步升級社會保障與公共服務體系，將是系統性提升居民福利的政策關鍵。明年在穩步加大總量性投入的同時，加快全面建成多層次社會保障體系、推動基本公共服務均等化，持續縮小社會保障和基本公共服務在城鄉、區域和人群之間的落差，使其成為區域協同發展、城鄉一體化的助推器。

王軍錶示，十四五期間深化經濟體制改革將以「要素市場化」為著眼點和突破口。其中，以計劃生育為核心的人口政策的調整優化、戶籍制度改革、收入分配體制改革、農村土地制度改革、金融供給側結構性改革以及國企改革最為值得期待。

其中，經過多輪國企改革的實踐積累，國企改革「1＋N」政策體係為新時代國企改革提供了系統的頂層設計。今年9月，國企改革三年行動正式實施。