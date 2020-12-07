快訊

陽明山擎天崗6頭水牛集體暴斃？ 陽管處證實回應了

央行打炒房主因曝光 銀行不動產貸款占比逼近歷史高點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸經濟工作會議：明年減少紓困政策 財政赤字將至3%

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸官媒預料2021年大陸紓困政策將逐步減少，財政赤字將降低到3%，不會出台新的大規模減稅降費新政。（新華社資料照片）
大陸官媒預料2021年大陸紓困政策將逐步減少，財政赤字將降低到3%，不會出台新的大規模減稅降費新政。（新華社資料照片）

大陸一年一度的中央經濟工作會議將於12月中旬召開，官媒預料大陸紓困政策將逐步減少，財政赤字將降低到3%，不會推出新的大規模減稅降費新政。

第一財經報導，今年中央經濟工作會議可能的四大看點是：助企紓困政策如何退出、促消費擴內需如何加碼、財政貨幣政策如何配合、重點領域改革將有哪些突破。

在助企紓困政策如何退出，工銀國際首席經濟學家程實表示，2021年疫情救助與經濟紓困政策的有序退出都是大勢所趨。但是，值得注意的是，2021年全球經濟金融仍存在眾多隱患，疫情退潮的節奏仍具有較大不確定性。

中國人民大學副校長劉元春認為，如何選擇政策退出的時點、退出的步幅、退出的路徑以及退出工具的組合，將是2021年宏觀經濟政策決策的核心，並成為影響經濟復甦走勢的主要因素之一。

中國國際經濟交流中心學術委員王軍表示，為支持和配合「雙循環」新發展格局的加快形成，為經濟恢復和內需擴大而採取必要的擴張性政策不應過快退出，應相機抉擇，維持信貸的平穩增長，避免出現信用過度、過快收縮導致的「踩踏」事件。

程實也認為，從節奏來看，應小步穩行，相機而動。

2020年以來，中國新冠肺炎疫情防控和經濟恢復態勢良好，但「三駕馬車」的恢復並不均衡。疫情抑制了消費傾向和消費預期，相對於投資和進出口的恢復速度，消費恢復明顯滯後。

業內分析，明年及「十四五」期間促消費政策將繼續加碼。通過制度改革、擴大中等收入群體規模等措施，積極釋放居民消費市場潛力，增強消費需求和動能，使消費特別是居民消費成為拉動經濟增長的重要力量。

今年受疫情衝擊，居民收入增長放緩，導致居民的消費傾向明顯下降。中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴表示，這次疫情對小微企業、個體工商戶和中低收入群體的衝擊更大。

程實表示，以推進新型城鎮化為主線，2021年一系列的政策舉措將從根本上夯實中國居民的消費潛力。多中心、多層級、多節點的網絡型城市群結構，配合土地改革和戶籍改革的穩步展開，將削弱城鄉二元經濟結構，釋放更廣大居民的發展型消費需求。由此，消費升級重心向低線城鎮下沈，有望打開更多高性價比國產品牌的增長空間。

王一鳴則認為，擴大消費要把穩定就業放在優先地位。穩定就業、保障中低收入群體的收入，擴大消費才有更大的空間。

在財政貨幣政策如何配合，方正證券首席經濟學家顏色表示，貨幣政策的總體思路是要堅持三個不動搖：一是要堅持穩健的貨幣政策不動搖；二是要堅持精準滴灌性的結構性貨幣政策不動搖；三是要堅持常態化貨幣政策的決心不動搖。 未來不會出台大的貨幣和金融政策，既不讓市場缺錢，也不讓錢溢出來。

財政政策方面，多位專家分析，2021年財政政策不會延續今年的應急、非常態策略，將回歸正常化。財政政策積極取向依然保持不變，但力度較今年會有所降低：不會再發行抗疫特別國債；在繼續實施好現有的減稅降費政策下，不會出台新的大規模減稅降費新政；財政赤字率從今年的3.6%以上降至3%左右；地方政府專項債券規模也會低於今年的3.75兆元，可能在3兆元左右。

至於在重點領域改革將有哪些突破，程實表示，在後疫情時代，進一步升級社會保障與公共服務體系，將是系統性提升居民福利的政策關鍵。明年在穩步加大總量性投入的同時，加快全面建成多層次社會保障體系、推動基本公共服務均等化，持續縮小社會保障和基本公共服務在城鄉、區域和人群之間的落差，使其成為區域協同發展、城鄉一體化的助推器。

王軍錶示，十四五期間深化經濟體制改革將以「要素市場化」為著眼點和突破口。其中，以計劃生育為核心的人口政策的調整優化、戶籍制度改革、收入分配體制改革、農村土地制度改革、金融供給側結構性改革以及國企改革最為值得期待。

其中，經過多輪國企改革的實踐積累，國企改革「1＋N」政策體係為新時代國企改革提供了系統的頂層設計。今年9月，國企改革三年行動正式實施。

疫情 財政赤字

延伸閱讀

香港今年度財赤逾11億 歷來最高

政策與疫情重創經濟 印度建造第3艘航艦有問號

香港財赤3千億 歷年來最大

期貨商論壇／選擇權 偏向多方

相關新聞

陸經濟工作會議：明年減少紓困政策 財政赤字將至3%

大陸一年一度的中央經濟工作會議將於12月中旬召開，官媒預料大陸紓困政策將逐步減少，財政赤字將降低到3%，不會推出新的大規...

陸外貿回暖 上海港貨櫃吞吐量刷新月度紀錄

隨著大陸外貿的強勁復甦，大陸多個港口航運火爆，上海港是全球第一大貨櫃港，受貿易復甦刺激，今年7月和10月，接連刷新貨櫃吞...

蘇州試行數位人民幣 雙12將撒8600萬紅包

繼深圳之後，中國大陸江蘇省蘇州市將在雙12購物節公開試行數位人民幣，並送出2000萬元數位人民幣（約新台幣8640萬元）...

專家：中美經濟復甦分歧 支撐人民幣匯價不墜

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋7日表示，美元指數在連續疲弱的經濟數據施壓下，已突破盤整格局，明確走出新一波下行趨勢...

缺晶片危及汽車業？福斯中國傳停產：未如傳聞嚴重

中國缺「晶片」問題已危及汽車產業。外傳福斯汽車（中國稱大眾汽車）中國廠因高階晶片供應不足而面臨停產。大眾中國證實，晶片供...

香港今年度財赤逾11億 歷來最高

香港財政司司長陳茂波6日在網誌中表示，港府今個年度的財政有超過3000億元（折合約新台幣11億元）的赤字，將是香港...

陸11月出口激增逾2成 近三年新高

大陸海關總署7日公布，以美元計價11月出口較去年同期增長21.1%，創下2018年2月以來最高增速；11月進口較去年同期...

投資者質疑賤賣 陸沃森生物暫不提轉賣子公司計畫

財聯社報導，大陸生物製藥公司沃森生物4日擬以極低價轉讓其子公司上海澤潤部分股權，引起投資人憤怒，質疑賤賣公司，此舉也引發...

富智康估前10月虧損擴大 中國子公司申請補助

鴻海旗下富智康發布盈利警告，估今年累計前10月綜合淨虧損約1.242億美元，比去年同期虧損約4829萬美元擴大；富智康在...

陸科興生物子公司獲逾140億投資開發疫苗 年產能將倍增

大陸科興生物7日公告指出，旗下子公司北京科興中維生物技術有限公司獲得逾5億美元（約141億新台幣）資金用於新型冠狀病毒滅...

北京瞭望／人口安全…新潮之詞牽動大局

中國大陸民間，近日三大熱辣話題，一個是蛋殼公寓租金貸事件，一個是當局要修改法律設「離婚冷靜期」事件，還有一個是來年新五年...

以香港公司投資大陸可免繳股權轉讓所得稅分析

台商利用香港公司投資大陸有可能只繳5%利潤匯出所得稅及免繳股權轉讓所得稅。

熱門新聞

傳美對台有大動作 胡錫進：大陸或派戰機低飛台北

晶片缺貨 福斯大陸車廠傳停產

長征火箭殘骸掉落雲南 中國官方禁拍照討論

軌道對接 嫦娥五號將帶回月球土壤

黃之鋒等被判刑 德政壇人物呼籲政府對北京出手

鄱陽湖枯水期 明代古橋露水面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。