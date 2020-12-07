陸外貿回暖 上海港貨櫃吞吐量刷新月度紀錄

隨著大陸外貿的強勁復甦，大陸多個港口航運火爆，上海港是全球第一大貨櫃港，受貿易復甦刺激，今年7月和10月，接連刷新貨櫃吞吐量的月度歷史紀錄，在貿易回暖下，貨櫃面臨供不應求的緊缺局面，「一櫃難求」的現象十分突出。

央視新聞報導，十幾艘貨輪在岸線一字排開，裝卸貨櫃卡車排起長隊進場卸貨，這成為近期大陸貿易強勁復甦的寫照。今年10月，上海港貨櫃吞吐量以420萬標準箱刷新月度歷史紀錄，較去年同期增長15.7%。

上港集團生產業務部集箱管理室經理徐駿表示，海外消費增長使得大陸出口向好。從上海港的角度來看，下半年開始，箱量已經開始逐步回升。第三季上海港箱量已經轉正，達到2.4%的增幅；預估第四季可能上海港的箱量將達到兩位數以上的增幅。

出口激增之下，出港貨輪幾乎滿載而去，港內裝貨的貨櫃卻供不應求，進而演變成「貨櫃荒」。以前是「箱等人」，現在卻變成「人等箱」，相比去年，上海港碼頭目前空箱堆存下降了5成。

徐駿指出，有些貨櫃卸下來後，一兩天內客人就馬上取走，現在空貨櫃的流動非常快，「一櫃難求」的情況突出。目前國際港口復工復產等方面緩慢，運出去的貨櫃其實都壓在國外港口，空箱的回流因而放緩。

一家常年出口服裝到歐美國家的上海老牌外貿企業「東方國際創業股份有限公司」第五業務部經理何巍說，原本這個星期要裝運，但他們突然前幾天被告知沒有貨櫃，10月至今這個狀況經常發生。「今天我可以訂下個星期的櫃子，現在的局面可能是今天我只能訂到兩個星期以後的櫃子。」

同時，受市場需求刺激，航運公司運費大幅上漲。目前，上海發往北美的貨櫃價格已漲到每箱五、六千（美元，下同），往歐洲4千多元，東南亞近2千元，相比疫情前均有兩、三倍漲幅。上海航運交易所數據顯示，上海出口貨櫃運費指數目前比今年初翻了一倍。

中國國際海運網首席執行官康樹春表示，大陸貿易和運輸的不平衡失調，造成短期貨櫃緊張。康樹春建議，應從國家層面進行調節和控制，制定管理政策，短期大陸政府透過機制、補貼，把中國出口到海外的貨櫃儘快調回，堵塞的問題就能獲得緩解。