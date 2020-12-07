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陸11月出口激增逾2成 近三年新高

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸海關總署7日公布，以美元計價11月出口年增21.1%，創下2018年2月以來最高增速。（圖／取自新浪網）
大陸海關總署7日公布，以美元計價11月出口年增21.1%，創下2018年2月以來最高增速。（圖／取自新浪網）

大陸海關總署7日公布，以美元計價11月出口較去年同期增長21.1%，創下2018年2月以來最高增速；11月進口較去年同期增長4.5%，也連續第三個月正增長。11月貿易順差為754.2億美元，較去年同期增加102.9%，創紀錄新高。

以人民幣計價，11月分，大陸外貿進出口3.09兆（人民幣，下同），增長7.8%，其中，出口1.8兆元，增長14.9%；進口1.29兆元，下降0.8%；貿易順差5071億，增加92.6%。

今年前11個月，大陸貨物貿易進出口總值29.04兆元，比去年同期增長1.8%，其中，出口16.13兆元，較去年同期增長3.7%；進口12.91兆元，下降0.5%；貿易順差3.22兆元，增加24.6%。

以美元計價，前11個月，大陸進出口總值4.17兆美元，增長0.6%，其中，出口2.31兆美元，增長2.5%；進口1.86兆美元，下降1.6%；貿易順差4599.2億美元，增加23%。

東協歐盟、美國、日本和南韓等前5大貿易夥伴進出口均增長。前11個月，東協為大陸第一大貿易夥伴，大陸對東協出口2.37兆元，增長7%；自東協進口1.87兆元，增長6.3%；對東協貿易順差5003.8億元，增加9.7%。歐盟為大陸第二大貿易夥伴，大陸對歐盟出口2.45兆元，增長7%；自歐盟進口1.6兆元，增長1.3%；對歐盟貿易順差8401.9億元，增加19.9%。美國為大陸第三大貿易夥伴，大陸對美國出口2.82兆元，增長6.9%；自美國進口8233.2億元，增長7.2%；對美貿易順差2兆元，增加6.8%。

值得注意的是，大陸民營企業進出口增長、比重提升。前11個月，民營企業進出口13.47兆元，增長11.3%，占大陸外貿總值的46.4%，比去年同期提升4個百分點，其中，出口8.95兆元，增長12.2%，占出口總值的55.5%；進口4.52兆元，增長9.5%，占進口總值的35%。

東協 歐盟

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