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投資者質疑賤賣 陸沃森生物暫不提轉賣子公司計畫

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
沃森生物7日急改口，暫不轉讓上海澤潤股權議案提交股東大會審議。（圖／取自界面新聞）
沃森生物7日急改口，暫不轉讓上海澤潤股權議案提交股東大會審議。（圖／取自界面新聞）

財聯社報導，大陸生物製藥公司沃森生物4日擬以極低價轉讓其子公司上海澤潤部分股權，引起投資人憤怒，質疑賤賣公司，此舉也引發大陸監管關注，雲南證監局及深圳證券交易所隨即向公司發出關注函，沃森生物7日早間急改口發布公告指出，取消臨時股東大會審議相關股權轉讓的議案。

澎湃新聞報導，7日，沃森生物發布公告，暫不將「關於簽署上海澤潤生物科技有限公司股權轉讓及增資協議的議案」提交公司2020年第六次臨時股東大會審議。

沃森生物指出，公司仍將一如既往的推進上海澤潤產品研發及產業化進程，在取得更加廣泛認同的基礎上，制定並推出契合公司戰略及上海澤潤長期發展的規畫方案，保障其可持續發展。

7日的公告中，沃森生物也指出，除了取消上述提案外，公司2020年第六次臨時股東大會的會議時間、地點、股權登記日等其他事項均無變更。本次取消股東大會部分議案不會對公司正常生產經營活動產生影響。

6日，深交所發出「關於對雲南沃森生物技術股份有限公司的關注函」，要求沃森生物說明本次交易轉讓上海澤潤控制權的合理性，以及轉讓股權比例的確定依據，本次交易是否存在利益輸送等損害上市公司和中小投資者利益的行為。

據了解，沃森生物4日公告擬向淄博韻澤創業投資合夥企業、永修觀由昭德股權投資基金中心轉讓其所持有的子公司上海澤潤生物科技有限公司（上海澤潤）合計註冊資本2.93億（人民幣，下同）對應的32.6%股權，股權轉讓價款合計為11.41億元。

上海澤潤旗下擁有兩款子宮頸癌疫苗，11.41億元轉讓股權費用讓沃森生物的舉動備受爭議。5日的投資者電話會議上，有投資者認為，此次交易沒必要，且涉嫌賤賣，懷疑存在利益輸送。

上海 子宮頸癌 上市公司

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