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陸科興生物子公司獲逾140億投資開發疫苗 年產能將倍增

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
科興生物7日指出，旗下子公司北京科興中維生物技術有限公司獲得逾5億美元資金用於新型冠狀病毒滅活疫苗克爾來福的進一步開發、產能擴展等活動。（圖／取自搜狐）
科興生物7日指出，旗下子公司北京科興中維生物技術有限公司獲得逾5億美元資金用於新型冠狀病毒滅活疫苗克爾來福的進一步開發、產能擴展等活動。（圖／取自搜狐）

大陸科興生物7日公告指出，旗下子公司北京科興中維生物技術有限公司獲得逾5億美元（約141億新台幣）資金用於新型冠狀病毒滅活疫苗克爾來福的進一步開發、產能擴展和生產，以及科興中維其他開發及營運活動，並預計年底完成建設的第二條生產線能使疫苗產能倍增。

路透報導，公告指出，科興中維已建成並投入使用的新冠肺炎疫苗生產線年生產能力超過3億劑，計畫在今年底之前完成建設的第二條生產線投入使用後將使克爾來福的年生產能力提高到6億劑以上。根據市場需求情況和可用資金狀況，該公司將來還可能進一步擴大產能。

公告還顯示，投資方中國生物製藥有限公司及其關聯方將獲得科興中維約15%的股份。

科興生物董事長、總裁兼CEO尹衛東先生表示，公司在新冠滅活疫苗克爾來福的研製方面取得了重大進展，在亞洲和拉丁美洲的臨床研究已經進入關鍵階段。

科興生物的一名高管之前表示，公司最早可能在今年12月獲得其研發的實驗性新冠肺炎疫苗後期臨床試驗結果。

疫苗 新冠肺炎 北京

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