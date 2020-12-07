兩岸文博會 線上線下同步舉行

第十三屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會（兩岸文博會）4日在廈門國際會展中心開幕。亞太文化創意產業協會理事長陳立恒透過視訊向兩岸文博會致詞表示，很高興看到兩岸廠商熱情地參與兩岸文博會，相信秉持著文化的傳承、發揚和推廣，兩岸文博可以更加輝煌。

中新社報導，本屆兩岸文博會分為線下線上兩部分，這也是兩岸文博會首次舉辦線上雲展會，針對當前疫情之下，台灣展商無法大規模線下參展的情況，借力雲會展、同時通過在陸台商台企、台灣企業寄送展品至大陸並由大陸工作人員安排布展陳列等三種形式。台灣線下參展展位數236個，線上展商數300餘家，線上線下參加企業數總和與往屆台灣地區展商規模基本持平。

線下部分，本屆兩岸文博會展覽面積6.8萬平方公尺，設置文化旅遊、數娛影視、創意設計、工藝美術等4大專業版塊14個主題展區；同時，通過舉辦精品項目交流對接會、兩岸文旅IP大會、好創意設計大賽、文博大講堂等活動。

線上展會利用「5G+XR+AR」等雲技術搭建「一個雲展大廳、三個數字中心（交易中心、直播中心、惠民福利中心）」的文博雲展平台。該平台可實現「雲報名」「雲展覽」「雲洽談」「數字名片」以及數據跟蹤等功能，實現展商「雲上相見」。

此外，同時聚焦數字內容、數字文旅等新興產業，特設AR文旅場景應用成果館、VR紅色文化館，配套開展浸入式劇情闖關遊戲，滿足「展示+交易」「活動+交流」「投資+合作」的多元需求。

本屆文博會還與互聯網機構合作開設「雲端分會場」，集中展銷兩岸文旅產品。同期還將舉辦「兩岸主播直播間」活動，攜手兩岸十佳青年主播推出帶貨專場，為兩岸展商拓展C端市場。

主辦方表示，兩岸文博會繼續秉承「一脈傳承·創意未來」主題，促進兩岸文化深度交流和對接與兩岸文化產業提質增效。兩岸文博會將持續至12月7日。