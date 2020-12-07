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香港財赤3千億 歷年來最大

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

香港政府財政司司長陳茂波6日在網誌中表示，香港政府今個年度的財政有超過3000億港元的赤字，將是香港歷年來赤字規模最大的一年。

香港中通社報導，陳茂波說，今個年度政府有超過3000億元赤字，是歷來赤字規模最大的一年，而今次經濟下行周期，財政儲備消耗速度非常急促，由年初時相當於23個月的政府開支，一年間急降到約14個月。任何經常開支一旦呈複式增長，肯定對政府財政帶來深遠影響，必須格外小心，而政府的經常開支近年增速加快，估計2020及21年度會增至近5000億港元水平，相當於1997年回歸時的三倍多。

他表示，在編制下年度預算之初，已指示港府各部門人手編制應維持「零增長」，在推出新的服務或優化現有服務時，各部門須先透過重整或重新調配原有資源來應對。

他指，去年社會面對暴力衝擊、今年承受疫情的打擊和美國的制裁，這些都影響了經濟及金融市場氣氛，甚至引起對港元穩定的關注。事實上，在聯繫匯率機制下，香港政府充裕穩健的財政實力，成為穩定市場信心的其中一項重要支撐。

現時香港經濟正值下行周期，港府仍會維持積極的財政政策，主要透過工務開支等投資和非經常開支以增加需求，緩和經濟調整的壓力。因此，估計2021/22年度仍會是一份赤字預算。

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