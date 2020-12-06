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大陸今年3000銀行分行被關 ATM減少7萬台

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
銀行不斷推動的數位化轉型，大陸今年3000銀行分行被關，ATM減少7萬台。圖／新浪財經網
銀行不斷推動的數位化轉型，大陸今年3000銀行分行被關，ATM減少7萬台。圖／新浪財經網

中國銀保監會11月30日發布的金融許可證信息統計發現，近兩年來退出的商業銀行分行已超過6280家。今年以來，已有2790家商業銀行分行被裁撤，銀行分行裁撤力度未減，其中將近四成是國有大行。

據央視財經，大陸銀行業分析人士表示，近年來銀行分行不斷縮減主要有兩方面原因：一是由於國有銀行早期的大量擴張，普遍存在分行分布不均的問題；二從供求上看，近年來金融科技提供更高效的線上金融服務，加之年輕群體消費習慣轉向線上，客戶對銀行分行的需求和依賴性明顯下降。因此，縮減部分不合理設置的分行能夠降低銀行營運成本。

不過，並非所有銀行的分行都能夠順利裁撤。近期，新疆克拉瑪依一家工行分行終止營業被銀保監會否決，理由是該分行老年及高齡人員較多。一些老年人表示，平時其基本上都在銀行分行辦理業務。專家認為，未來銀行分行可能不斷減少，但同時銀行應該在市場效率與特殊人群需求之間達到平衡。

疫情影響，今年中國大陸銀行分行裁撤力度未減。11月30日，銀保監會發布最新的金融許可證信息。統計發現，今年已有2790家商業銀行線下分行被撤銷，包括農村信用合作社和村鎮銀行。

其中國有銀行占比最大，比例為37%，而股份行占16%，農商行和城商行分別占比27%和8%。

與網點同時減少的還有ATM自動取款機。大陸央行公布的2020年三季度支付體系總體情況顯示，截至今年9月末，中國大陸存量ATM機為102.91萬台，比去年末減少6.86萬台；9月末中國大陸每萬人對應的ATM數量為7.35台，環比下降2.19%。

報導稱，銀行推動數位化轉型或是銀行分行數量不斷縮減的主要原因之一。中國社科院金融所銀行研究室主任李廣子表示，銀行逐步減少對分行的依賴或是大勢所趨，從供給端來看，金融機構可以藉助科技手段通過線上提供金融服務，極大地提高了效率，降低了對分行的依賴性；從需求端來看，消費者特別是年輕人消費習慣轉向線上，消費者對分行的需求明顯下降。

對於銀行後續的轉型，如何實現「人機融合」或是重要方向。

大陸央行 ATM

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