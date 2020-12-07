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陸電商副會長：電商便利生活 也要解決安全、健康

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中國電子商會副會長欒潤峰表示，疫情下電商要解決消費者安全健康需求。（中新社）
中國電子商會副會長欒潤峰表示，疫情下電商要解決消費者安全健康需求。（中新社）

中國電子商會副會長、北京中關村電子商會名譽會長欒潤峰6日在北京表示，新冠肺炎疫情對電商未來發展提出新要求，即便利民眾生活的同時，要從根本上解決消費者的切身需求點，那就是安全和健康。

中新社報導，欒潤峰表示，中國大陸電商大約經過兩個代際的發展，第一代主要特徵是便利，但魚龍混雜令消費者喜憂參半；第二代變換了吸引購買的方式，如網紅帶貨，但上述問題沒有得到根本性解決。

「消費者的第一需求是安全和健康，新冠肺炎疫情使這一需求顯得更加迫切。」欒潤峰說，電商從業者有責任把中國大陸電商帶入第三代，即滿足消費者剛需的同時，將安全和健康放在首位。

作為北京金和網絡股份有限公司董事長，欒潤峰率團隊致力於智能手機軟件平台探索17年方向。新冠疫情暴發以來，其團隊發揮自身優勢，推出防疫抗疫軟件幾十款。如主要針對藥店發燒藥售賣管理的防疫平台「陽光藥店平台」，在2020年農曆大年初二接到需求電話後，僅用8天，軟件平台就正式上線，至今在天津、重慶、蘇州等大陸70餘個城市的藥店持續使用。

此外，拉網式排查平台最早在北京市海澱區先行先試，之後融入北京陽光餐飲平台，至今使用的城市有20餘個。今年9月，冷鏈食品防疫追溯平台推出，能實現冷鏈食品與接觸過冷鏈食品的人員全程追溯，並能做到一鍵貨下架、人隔離，江蘇省鹽城市已率先使用。

目前，金和推出的上述防疫平台，全部免費提供。積極投身防疫抗疫的欒潤峰指出，防疫講究快，收費就會耽誤使用。

欒潤峰創立的金和網絡2003年起投入研發人工智能研製信息化平台。今年10月，金和網絡正式對外發布「查安康」平台，目前大陸已有283個城市的餐飲、食品生產、食品流通、藥店、各類生產及服務企業的生產經營及消防安全等在平台自證安全。

北京 電商 新冠肺炎

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