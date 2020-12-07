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人機大戰 AI「律師」2分鐘交卷

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
浙江杭州蕭山機器人小鎮是集機器人研發孵化、生產製造、展覽體驗等功能於一體的機器人全產業鏈特色小鎮，在小鎮展示中心內，展示眾多不同類型的機器人，圖為參觀者觀看機器人現場作畫。（中新社）
浙江杭州蕭山機器人小鎮是集機器人研發孵化、生產製造、展覽體驗等功能於一體的機器人全產業鏈特色小鎮，在小鎮展示中心內，展示眾多不同類型的機器人，圖為參觀者觀看機器人現場作畫。（中新社）

4日晚，在浙江大學法學院小禮堂，一場特殊的法律技能人機挑戰賽開打：16名選手圍坐成4組，眼睛飛快地掃視電腦上的合同，而賽場中央機器組參賽選手的座位空著……

新華社報導，這場由浙江大學光華法學院、阿里巴巴達摩院語言技術實驗室、浙江大學計算機科學與技術學院共同舉辦的法律人工智能挑戰賽，是中國大陸首個法律合同審查人機挑戰賽。

據舉辦方介紹，首期賽事聚焦「合同審查人機競賽」，比賽現場，4位來自大陸知名律所的律師率12名浙江大學法學專業學生組成4支隊伍，擁有人工智能（AI）的機器組單獨為1支隊伍，比賽分為人類組（A、B組）、機器組（C組）和人機組（D、E組）共五組。

浙江大學光華法學院副院長鄭春燕表示，比賽規則是三大陣營中的5支隊伍，需在30分鐘內審核5份平均包含百行文書的租房合同，標注出合同中的風險點。賽前，法律界資深評委已確定35個風險點。根據規則，選手每答對一個加10分，答錯一個扣10分。

4日晚7時30分，比賽開始。相較人類律師，人工智能「律師」效率驚人，僅花費2分鐘，「審查結束」的機器聲響起，人工智能機器組完成了對全部合同的審核，選擇提前交卷。

隨後，人類組、人機組4支隊伍分別提交答卷。經過5位評委認真評選，最終，人機組D組以630高分獲得第一名，人機組E組以595分獲得第二名，機器組C組以480分獲得第三名，人類組B組、A組分別以460分、285分獲第四名、第五名。

浙江天冊律師事務所汪淩萍是D組帶隊律師。她說：「比賽中，在AI審查後的基礎上，我們再做疑難問題的處理，兩者協作可提高合同審核等法務工作效率。」

浙江大學 律師

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