蘇州將發數位人民幣紅包

廣東深圳、江蘇蘇州相繼為數位人民幣上市暖場，蘇州市將在「雙12」購物節發放數位人民幣消費紅包2,000萬元（約新台幣8,800萬元），數量和金額是深圳的兩倍，並擴大測試離線錢包功能，試點銀行比深圳多兩家，增至六大國有銀行。

第一財經報導，蘇州數字人民幣消費紅包活動的開展，反映了中國大陸數字人民幣的試點工作正穩步推進。而和此前深圳開展紅包試點不同的是，本次蘇州數位人民幣紅包活動還支援消費者通過京東商城進行線上消費。

澎湃新聞報導，為了推進數位人民幣蘇州試點測試，蘇州官方稱，將在「雙12蘇州購物節」發放2,000萬元數位人民幣消費紅包，每個紅包金額為人民幣200元，數量共10萬個，是深圳發放的數位人民幣紅包數量和金額的兩倍。

如何拿紅包？蘇州數位人民幣消費紅包採取「抽籤」發放，報名自12月5日至6日。且申請民眾須滿足兩個條件：近三年在蘇州大市範圍內有一筆正常社保繳費紀錄；戶籍或暫住地在蘇州大市範圍內。

抽中紅包的民眾可於12月11日至27日通過「數位人民幣App」至蘇州地區指定線下商戶消費，也可通過京東商城線上消費，共約萬家商戶。數位人民幣消費紅包發放到個人手機錢包，可直接消費，無需綁定銀行卡。

與深圳相比，蘇州試點消費者可抽離線錢包體驗。除了線下消費外，還可在京東商城線上消費，將從參與數位人民幣消費紅包抽籤離線錢包體驗活動。此外，還有京東數科、華為、vivo等企業加入。

此外，深圳試點紅包只能開通工、農、中、建四大銀行錢包相比，蘇州試點增加交通銀行、郵儲銀行兩家作為指定機構，這也意味著六大國有銀行都成為數位人民幣的指定營運機構。

分析稱，「蘇州此次數位人民幣消費紅包活動，只是數位人民幣研發過程中的一次常規性測試，並不意味著數位人民幣正式落地。」

蘇州部分商家已經安裝NFC（近場通訊）二維碼，且可使用「離線」和「碰一碰」功能。

數位人民幣目前在四個城市試點，深圳、蘇州、成都、雄安，以及未來冬奧場所。其中，深圳是首個進行數位人民幣紅包測試的城市，10月9日，率先發放1,000萬元數位人民幣，每個紅包金額為200元，數量共5萬個，中籤率僅2.6%。

四大試點城市的測試內容主要集中在零售、交通卡加值、餐飲等小額、零售的業務場景。