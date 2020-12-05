香港證監會擬在港股全面推行實名制 最快2022年首季上路

香港證監會4日表示，最快計畫於2022年第1季前，在港股全面推行場內交易實名制。

財新網報導，目前僅大陸投資人經「滬深港通」南下投資港股需要實名，其他港股投資人參與市場不需要實名。香港證監會已針對此穿透式監管方案，進行為期三個月的市場諮詢。

根據香港證監會擬定的方案，在香港的持牌法團及註冊機構，必須收集提交客戶的名稱及身分證明文件的資料，並向投資人分發一個特有的識別碼，這將有助監管機構識別發出證券交易指令的投資人身分。

香港證監會在諮詢文件中建議，受規管仲介人為每名客戶編排一個唯一識別碼、即券商客戶編碼（BCAN），附以其姓名、身分證類別及號碼等個人資料，一同提交至由聯交所維護的中央數據資料庫，以便監管機構發現可疑交易時，能及時辨識投資人身分並作出調查。券商須就上述收集及處理個人資料，事先取得客戶同意，如客戶不同意，則只能賣出，不能買入；有關制度最快2022年首季推出。

根據證監會建議，「實名制」將涵蓋在聯交所交易系統上市或買賣的證券交易，如自動對盤交易，以及在交易系統外進行的人手交易及股份配售等，碎股交易則沒有納入。

證監會指出，待正式實施「實名制」後，會研究把制度擴展至衍生產品。另外，證監會也建議引入場外證券交易滙報制度，仲介人應把有關資料直接向證監滙報，計劃於2022年第3季推出。證監會強調，現階段沒有打算把「實名制」擴大至投資人的持股狀況層面。

證監會行政總裁歐達禮表示，有效和及時的市場監察，是維護香港證券市場廉潔穩健的關鍵，建議的措施將有助證監在市場監察上更加穩固，提高投資人信心。

目前券商在輸入交易指令時，無須披露其客戶身分，當出現可疑交易，證監會只能依例向券商發通知書，索取交易詳情進行調查，惟有關過程頗費時。證監會舉例指出，在一般簡單的查訊下，要先向券商索取某股票在某時段的交易資料，在識別出可疑交易者後，又要再索取該交易者的詳細資訊，包括長期交易紀錄等，每次券商向證監會提交資料需時數個工作天。

此外，不法分子可透過在不同券商開立多個賬戶，把股價舞高弄低，惟由於缺乏可辨識投資人身分的便利措施，證監會難以及時確定違規交易是否同一投資人所為，降低調查效率。在引入「實名制」後，證監會能直接透過識別碼監察每宗交易，更易揪出問題交易，遏止「人頭戶」等違規行為。

對於投資人擔心的私隱問題，證監強調，存放於港交所中央數據資料庫內的資料，將按國際最佳常規，以最新技術進行加密。

香港信報引述宏高證券投資經理梁杰文表示，「實名制」不能完全杜絕股市的所謂操縱，但可提升監管效率，對不法之徒有阻嚇作用。證券商協會主席陳柏楠說，新措施涉及電腦系統更新，而券商需要得到客戶同意才可遞交資料，一旦有客戶不願意，將不能替他開新單，擔心影響與客戶的關係。