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陸首次發布影子銀行官方定義 點名網路借貸P2P

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
報告披露，截至2019年底，大陸廣義影子銀行規模為人民幣84.80兆元。中新社資料照片
報告披露，截至2019年底，大陸廣義影子銀行規模為人民幣84.80兆元。中新社資料照片

大陸銀保監會4日晚間首次發布影子銀行報告，提出界定影子銀行的四項標準，並將大陸影子銀行分為廣義和狹義兩大類。

銀保監會透過官方微信公眾號指出，這是第一次由官方對大陸影子銀行進行全面、系統的定義。相關標準參照國際標準和定義，結合中國大陸的情況進行調整，整體上符合大陸影子銀行的現狀。

《報告》指出，影子銀行不會消失，將和傳統金融體系長期共存。下一步，將建立和完善對影子銀行的持續監管體系，把所有影子銀行活動納入監管，不留監管空白和盲區。

銀保監會指出，廣義影子銀行主要包括：銀行同業特定目的載體投資、委託貸款、資金信託、信託貸款、銀行理財、非股票公募基金、證券業資管、保險資管、資產證券化、非股權私募基金、網路借貸P2P機構、融資租賃公司、小額貸款公司提供的貸款，商業保理公司保理、融資擔保公司在保業務、非持牌機構發放的消費貸款、地方交易所提供的債權融資計畫和結構化融資產品。

狹義影子銀行則是在廣義影子銀行中，特徵更加顯著、風險程度更為突出的產品和活動，包括：同業特定目的載體投資、同業理財和投向非標債權及資管的銀行理財、委託貸款、信託貸款、網路借貸P2P貸款和非股權私募基金。

《報告》提出，界定影子銀行的四項標準，一是金融信用仲介活動處於銀行監管體系之外，信貸發放標準顯著低於銀行授信；二是業務結構複雜、層層嵌套和槓桿過高；三是資訊披露不完整，透明度低；四是集中兌付壓力大，金融體系關聯性和風險傳染性高。

報告披露，截至2019年底，大陸廣義影子銀行規模為人民幣84.80兆元，占2019年大陸國內生產總值的86%，相當於同期銀行業總資產的29%；狹義影子銀行規模為39.14兆元，占廣義影子銀行的46.2%，較歷史峰值下降11.87兆元。

報告指出，與其他經濟體相比，大陸的影子銀行呈現出五方面特點。一是以銀行為核心，表現為銀行的影子。二是以監管套利為主要目的，違法違規現象較為普遍。三是存在剛性兌付或具有剛性兌付預期。四是收取通道費用的盈利模式較為普遍。五是以類貸款為主，信用風險突出。

報告披露，今年上半年，信託金融同業通道業務較2017年的歷史峰值下降人民幣5.3兆元。同期證券業資管規模下降幅度超過45%，基金子公司通道產品僅2018年一年就減少了1.55兆元。影子銀行集中加槓桿得到壓縮，商業銀行自營債券逆回購交易槓桿比率由2017年之前的40%以上降至30%以下。

此外，截至上半年，實際運營的網路借貸P2P機構由高峰時期約5,000家壓降至29家，目前已完全歸零。借貸規模、參與人數連續下降，一些高風險機構被精準拆解。

P2P

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