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這款家電大陸銷量全球第一！高階主管親上生產線支援

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸掃地機器人銷量全球第一。圖／取自澎湃新聞
大陸掃地機器人銷量全球第一。圖／取自澎湃新聞

這種家電賣爆了！中國大陸銷量全球第一！在訂單暴增的情況下，生產線員工都不夠用了，高管親自上陣支援。

央視報導，在今年上半年新冠疫情影響下，宅經濟迅速崛起，一些小家電的銷售也隨之火熱，其中，各種型號的掃地機器人銷量一路走高。使用方便，是很多消費者購買掃地機器人的主要原因。

相較於早年在家庭中相對雞肋的地位，如今，掃地機器人的功能越來越多。近期暢銷的掃地機器人不僅可以更精準自動巡航掃拖地，有些還可以做垃圾回收，具備除菌、消毒等功能。

據《2020年中國家電行業半年度報告》顯示，今年上半年，大陸家電國內市場零售額累計人民幣3,365.2億元，年減18.4%，但包括掃地機器人在內的吸塵器品類家電零售額年增14.7%，零售量年增15.7%，增速領先於其它家電。今年第三四季，大陸掃地機器人的銷量繼續攀升。

科沃斯機器人股份有限公司副董事長錢程表示，今年的銷售業績非常好，整個第三季，公司機器人品牌的增長速率同年增逾60%，第四季全集團相對去年同期的雙十一，增長超過80%，這些都達到公司預期，甚至還超越預期。

長虹格蘭博科技股份有限公司財務部經理余利媛表示，公司由原來的四條產線變為九條產線，造成人員供應不上，除了出納、報關、幾個打單的人員，90%的人員都已經支援到產線上了，包括公司副總經理和董事會的管理人員。

長虹格蘭博科技股份有限公司董秘李佳原稱，今年第三季以來，公司訂單量爆發，跟第二季相比，訂單量增長80%左右，照這個趨勢下去，第四季訂單量在第三季的基礎上，可能還要增加20%左右。

蘇寧易購深圳大區家電公司總經理劉殿潔指出，掃地機器人應該是近十年以來，開始在大陸普及，從剛開始可能只有3到5個品牌，現在已經普及到線上線下有72個品牌，近1,400款，因為有市場需求。

據市場研究公司歐睿國際統計，2019年大陸共銷售543.6萬台掃地機器人，銷量居全球首位，遠超過美國的274.5萬台和西歐的238.4萬台。

疫情 家電

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