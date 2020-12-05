數位人民幣紅包又來了！這次有神秘功能

數位人民幣紅包又來了！這次是在蘇州，部分幸運者還有機會體驗神秘的「離線錢包」。

中新網報導，蘇州4日晚間發布消息，向符合條件的蘇州市民發放人民幣2,000萬元（約新台幣8,400萬元）數位人民幣消費紅包，每個紅包金額為人民幣200元，紅包數量共計10萬個。

數位人民幣消費紅包是採取「搖號抽籤」形式發放，抽籤報名自12月5日0時開啟，持續至12月6日24時。

之前，深圳曾在10月試點發放人民幣1,000萬元數位人民幣紅包，引發社會關注。

此外，蘇州還將從參與數位人民幣消費紅包抽籤活動的客戶中，選取部分人員參與離線錢包體驗活動。體驗人員人數控制在1,000人之內。

什麼是離線錢包？人行數位貨幣研究所所長穆長春曾預告稱，雙離線的錢包已經完全開發完畢，使用也比較順暢，在後續試點過程中也會應用。

據稱，雙離線支付是指介質和受理終端都離線的情況下，完成業務的一個過程。即使在沒有手機訊號的情況下，依然可以使用，只要裝有數位貨幣錢包的手機，拿在一起碰一碰，就可以完成轉帳或支付。

在此之前，建行8月也曾公開進行數位人民幣錢包測試。

不過，蘇州表示，在蘇州地區開展本次數位人民幣消費紅包活動，只是數位人民幣研發過程中的一次常規性測試，並不意味數位人民幣正式實施。

人行也多次表示，數位人民幣正在深圳、蘇州、雄安、成都以及未來的冬奧會場景進行內部封閉試點測試，正式推出沒有時間表。