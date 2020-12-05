中芯求解套 成立新公司

美國國防部周四（3日）增列中芯等四家中國大陸企業到所謂的「五角大廈黑名單」之內，在此名單中的陸企，被認定受到中國解放軍控制或是為中國軍方所有。雖然先有華為這個美國報復最高指標，但華為沒有上市而中芯是上市公司，衝擊立即而明顯。

2020-12-04 20:16