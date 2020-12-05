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中芯求解套 成立新公司

經濟日報 / 記者劉秀珍／綜合報導

中芯國際4日晚間公告，中芯控股、大陸國家積體電路基金2（又稱「國家大基金二期」）和亦庄國投簽訂合資合同，共同成立50億美元的合資企業，生產12吋積體電路晶圓及積體電路封裝系列，與相關技術開發和設計服務。

美國政府指控中芯國際與中海油屬於解放軍控制的企業，將兩家公司列為國防黑名單。中芯國際4日開盤後近10時突然宣布停牌，停牌前股價下跌2.3%至港幣21.7元，中芯國際中午公告指被列黑名單，對營運沒有影響。

不過第一財經報導，晚間中芯最新公告顯示，將成立的合資企業註冊資本為50億美元，中芯控股、大陸國家積體電路基金2和亦庄國投各自同意出資25.5億美元、12.245億美元和12.255億美元，分別占合資企業註冊資本51%、24.49%和24.51%。此舉似在因應美方制裁可能帶來的後果。

積體電路 黑名單

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