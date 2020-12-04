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中芯國際：中芯控股與國家大基金合資 設50億美元新公司

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中芯國際：中芯控股與國家大基金合資 設50億美元新公司

聯合報 / 記者劉秀珍╱即時報導
中芯國際（SMIC）被列入美國「軍工企業」黑名單。晚間公布與國家大基金成立新合資公司，生產12吋晶圓。 歐新社
中芯國際（SMIC）被列入美國「軍工企業」黑名單。晚間公布與國家大基金成立新合資公司，生產12吋晶圓。 歐新社

中芯國際4日晚間公告，中芯控股、大陸國家積體電路基金2（又稱「國家大基金二期」）和亦庄國投簽訂合資合同，共同成立50億美元的合資企業，生產12吋積體電路晶圓及積體電路封裝系列，與相關技術開發和設計服務。

美國政府指控中芯國際與中海油屬於解放軍控制的企業，將兩家公司列為國防黑名單。中芯國際4日開盤後近10時突然宣布停牌，停牌前股價下跌2.3%至港幣21.7元，中芯國際中午公告指被列黑名單，對營運沒有影響。

不過第一財經報導，晚間中芯最新公告顯示，將成立的合資企業註冊資本為50億美元，中芯控股、大陸國家積體電路基金2和亦庄國投各自同意出資25.5億美元、12.245億美元和12.255億美元，分別占合資企業註冊資本51%、24.49%和24.51%。此舉似在因應美方制裁可能帶來的後果。

公告披露，合資企業的業務範圍包括生產12吋積體電路晶圓及積體電路封裝系列；技術測試；積體電路相關技術開發、技術服務及設計服務；銷售自產產品（對須根據相關法律審批的項目，將按照相關機構核定的審批內容開展業務活動）（受限於市場監管機關最終審批及備案的內容）。

公告顯示，合資企業董事會將由五名董事組成，其中三名董事由中芯控股提名、一名董事由國家積體電路基金2提名，及一名董事由亦庄國投提名。董事將由股東在股東大會上選出。董事會董事長將由合資企業董事會選出。

此外，關於轉讓限制的問題，公告中提到，只要中芯控股仍為合資企業的單一最大控股股東，合資合同的所有訂約方有權購買其他方於合資企業的全部或部分股權。如任何股東有意將其於合資企業的股權轉讓給第三方，其他非轉讓方有權按不遜於向第三方提供的價格、條款和條件購買所有將予轉讓的股權。

任何非控股股東如欲轉讓其認購但未繳足的合資企業股權，須事先取得中芯控股的書面同意。如中芯控股和國家積體電路基金2有意購買亦庄國投於合資企業的全部或部分股權，須遵守有關國有股權轉讓的相關法律法規。

在中芯控股仍為合資企業股東的前提下，國家積體電路基金2和亦庄國投同意，合資合同項下合資企業股權的建議受讓人不得涉足與該公司和其控股關聯方的業務和產品構成競爭的業務和產品，也不得為從事與積體電路製造業務構成競爭的業務的公司。

中芯國際（SMIC）被列入美國「軍工企業」黑名單。晚間公布與國家大基金成立新合資公司，生產12吋晶圓。報系資料庫
中芯國際（SMIC）被列入美國「軍工企業」黑名單。晚間公布與國家大基金成立新合資公司，生產12吋晶圓。報系資料庫

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