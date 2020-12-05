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短期房市調控 不放鬆

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸國務院副總理韓正對房地產調控做出最新定調，明確短期市場調控不放鬆，中期加強住房保障體系，並提出從實際出發，不斷完善政策工具箱的調控手段。

券商中國報導，韓正3日在住建部召開座談會，上海易居房地產研究院副院長楊紅旭稱，韓正作為一個主管房地產的副總理，去住建部開這種座談會，進一步向外界傳遞出中央對於房地產市場很關心、對調控政策和住房保障都很關心的信號。

楊紅旭表示，這個節點召開房地產座談會，主要是因為十九屆五中全會和十四五規劃中提及到房地產的內容，此次會議是落實十九屆五中全會精神，強調和重申十四五期間房地產方面的政策方針，包括調控政策和住房保障等。

楊紅旭解讀，韓正在談話中對房地產調控政策進一步定調，例如「房住不炒」，短期不刺激，調控這根弦要緊繃等，這意味從短期來看，政策面是不鬆的。

值得注意的是，韓正還提出，從實際出發不斷完善政策工具箱。

對此，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，提出完善政策工具箱，就是說要把政府採取的一些措施總結一下，什麼情況下採取什麼措施既穩定市場又能夠控制預期，還能夠保障交易量價的穩定，然後又不至於房價上漲，這就要求政府有很高超的調控藝術。

李宇嘉也認為，這次會議重點提到住房保障，要解決低收入人群的住房保障和新市民的住房需求包括人才住房，韓正提出要處理好保障和非保障的關係，意即保障住房還是要由政府承攬，應該花財政的錢，而人才住房還是要走市場化的路徑，不能花財政的錢，更多的是要發揮市場的作用去供應商品房。

房地產 廣東 國務院

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