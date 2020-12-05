聽新聞
test
0:00 / 0:00

社科院：中美可聯手入CPTPP

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

中國社科院世界經濟與政治研究所國際貿易室副主任蘇慶義指出，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署後，大陸加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）只能「宜早不宜遲」，可考慮與美國聯手加入CPTPP。

他認為，相對來講，中日韓自貿協定的迫切性有所下降；中歐投資協定談判則是當前的重中之重。

大陸國家主席習近平11月20日在APEC峰會明確表態，中國大陸將考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

這是在「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）11月15日簽署後，習近平有意加入CPTPP，以擴大中國大陸在亞太地區的影響力。

蘇慶義昨在微信公眾號「中國金融四十人論壇」撰文指出，RCEP能給中國大陸帶來較大的經濟收益和戰略收益，但是帶來的改革收益和開放收益有限。大陸應該在積極穩固RCEP的同時，主動出擊，化解加入CPTPP的各種困難，早日加入CPTPP。

他認為，大陸當前加入CPTPP，當然需要考慮拜登政府上台之後也加入CPTPP的可能。

如果英國加入，將意味CPTPP不再是一個區域性的貿易協定，而是一個跨區域的貿易協定，如果美國再加入，則極有可能會建立一個排斥中國大陸的貿易體系。

蘇慶義認為，美國建立排斥中國大陸的體系，並非其最終目的。其策略是，先排斥，再將中國大陸融入。而大陸融入的時間越靠後，美國則能透過高要價獲得更高的利益。

蘇慶義表示，拜登政府雖然還沒做出加入CPTPP的決定，但是其重啟TTIP（跨大西洋貿易與投資夥伴協議）的可能性極大，這意味美歐的再次聯手。無論美國是否加入CPTPP，中國大陸加入CPTPP只能宜早不宜遲，而且中國大陸完全可以考慮提議和美國共同加入CPTPP。

在中日韓自貿協定談判方面，蘇慶義認為，三方已經達成繼續在RCEP基礎上進行談判的共識。

但該談判的難度畢竟不小，而且即便標準比RCEP高不少，但邊際收益依然有限。相對來講，中日韓自貿協定的迫切性有所下降，中歐投資協定談判則是當前的重中之重。

他強調，中國大陸要從戰略高度出發，把握談判節奏，儘快完成談判。

中美之間也有合作的可能性。拜登政府相比川普政府，對多邊體系的支持力度要大，兩國完全可以合作維護世貿組織的基本運行。

自貿協定

延伸閱讀

川普盟友盼最高院緊急下令 阻賓州確認選舉結果

防疫用老將 拜登再延攬歐巴馬時代官員

克魯曼：政府舉債不再是罪惡 別聽共和黨危言聳聽

波洛西承諾讓步 麥康諾：年底前通過第二波紓困案

相關新聞

美列國防黑名單 中芯：不影響營運

美國政府三日宣布，把四家中國大陸企業納入和大陸軍方有淵源的黑名單，包括大陸晶片製造商中芯國際和石油巨人中國海洋石油公司，...

陸電商巨頭 社區團購火併

大陸社區團購熱度上升，幾乎所有的網路巨頭都在加碼布局，機構和業內人士認為，社區團購龍頭獲得融資，新興線上巨頭積極布局，短...

長租公寓亂象 六地大整頓

大陸長租公寓業者蛋殼公寓資金斷鏈，在多地引發嚴重租屋糾紛，如何順利租到「放心房」，成為超過2億租客，乃至監管部門關注。根...

電商各顯神通 深入五六線城

大陸網路巨頭希望藉由社區團購的運作模式，打開深入至下沉市場，然而線下營運的社區團購依然有無數「坑」，例如在社區團購，就比...

社科院：中美可聯手入CPTPP

中國社科院世界經濟與政治研究所國際貿易室副主任蘇慶義指出，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署後，大陸加入跨太平洋夥...

短期房市調控 不放鬆

大陸國務院副總理韓正對房地產調控做出最新定調，明確短期市場調控不放鬆，中期加強住房保障體系，並提出從實際出發，不斷完善政...

中芯國際：中芯控股與國家大基金合資 設50億美元新公司

中芯國際4日晚間公告，中芯控股、大陸國家積體電路基金2（又稱「國家大基金二期」）和亦庄國投簽訂合資合同，共同成立50億美...

【外媒綜合】為什麼中芯被美國列入黑名單 下場會比華為更慘？

美國國防部周四（3日）增列中芯等四家中國大陸企業到所謂的「五角大廈黑名單」之內，在此名單中的陸企，被認定受到中國解放軍控制或是為中國軍方所有。雖然先有華為這個美國報復最高指標，但華為沒有上市而中芯是上市公司，衝擊立即而明顯。

11月大陸汽車銷量達273.3萬輛 創近三年新高

據中國汽車工業協會微信公眾號4日披露，11月汽車行業銷量預估完成273.3萬輛，比10增長6.2%，比去年同期增長11....

中芯國際港股午後復牌 一度跌近5%

中芯國際4日午間在港交所公告，公司服務和產品從未涉及任何軍事用途，且皆用於民用及商用，被列入大陸涉軍企業名單，對公司營運...

中芯國際港股下午復牌 跌幅一度逾5％

中芯國際中午發布公告稱，被美國列為黑名單對公司運營沒有重大影響。中芯國際下午1時重新恢復交易後，股價一度下跌超過5％，但...

中芯：列名美國防部黑名單無重大影響 下午復牌

中芯國際中午發布公告稱，被美國列為黑名單對公司運營沒有重大影響，將繼續與美國政府相關部門保持積極的交流溝通。中芯國際並指...

熱門新聞

猛男火鍋店爆紅！店員裸身穿圍裙爆肌上菜 網友：想原地結婚

影／「妳是甚麼東西！」孫在地鐵迫奶奶讓座 眾怒斥：沒家教

中芯國際：中芯控股與國家大基金合資 設50億美元新公司

華春瑩：美國是史上最好戰國家 建國250年僅16年沒打仗

成功挖土後 嫦娥五號返回前首次在月球展示五星旗

美學者指 台灣是美中陷入大國衝突的定時炸彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。