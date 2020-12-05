社科院：中美可聯手入CPTPP

中國社科院世界經濟與政治研究所國際貿易室副主任蘇慶義指出，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署後，大陸加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）只能「宜早不宜遲」，可考慮與美國聯手加入CPTPP。

他認為，相對來講，中日韓自貿協定的迫切性有所下降；中歐投資協定談判則是當前的重中之重。

大陸國家主席習近平11月20日在APEC峰會明確表態，中國大陸將考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

這是在「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）11月15日簽署後，習近平有意加入CPTPP，以擴大中國大陸在亞太地區的影響力。

蘇慶義昨在微信公眾號「中國金融四十人論壇」撰文指出，RCEP能給中國大陸帶來較大的經濟收益和戰略收益，但是帶來的改革收益和開放收益有限。大陸應該在積極穩固RCEP的同時，主動出擊，化解加入CPTPP的各種困難，早日加入CPTPP。

他認為，大陸當前加入CPTPP，當然需要考慮拜登政府上台之後也加入CPTPP的可能。

如果英國加入，將意味CPTPP不再是一個區域性的貿易協定，而是一個跨區域的貿易協定，如果美國再加入，則極有可能會建立一個排斥中國大陸的貿易體系。

蘇慶義認為，美國建立排斥中國大陸的體系，並非其最終目的。其策略是，先排斥，再將中國大陸融入。而大陸融入的時間越靠後，美國則能透過高要價獲得更高的利益。

蘇慶義表示，拜登政府雖然還沒做出加入CPTPP的決定，但是其重啟TTIP（跨大西洋貿易與投資夥伴協議）的可能性極大，這意味美歐的再次聯手。無論美國是否加入CPTPP，中國大陸加入CPTPP只能宜早不宜遲，而且中國大陸完全可以考慮提議和美國共同加入CPTPP。

在中日韓自貿協定談判方面，蘇慶義認為，三方已經達成繼續在RCEP基礎上進行談判的共識。

但該談判的難度畢竟不小，而且即便標準比RCEP高不少，但邊際收益依然有限。相對來講，中日韓自貿協定的迫切性有所下降，中歐投資協定談判則是當前的重中之重。

他強調，中國大陸要從戰略高度出發，把握談判節奏，儘快完成談判。

中美之間也有合作的可能性。拜登政府相比川普政府，對多邊體系的支持力度要大，兩國完全可以合作維護世貿組織的基本運行。