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陸電商巨頭 社區團購火併

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
大陸社區團購市場商機看好，業者爭相搶進投資。（中新社）
大陸社區團購市場商機看好，業者爭相搶進投資。（中新社）

大陸社區團購熱度上升，幾乎所有的網路巨頭都在加碼布局，機構和業內人士認為，社區團購龍頭獲得融資，新興線上巨頭積極布局，短期內市場競爭加快，新一輪「燒錢大戰」將開啟。

經濟參考報報導，天眼查信息顯示，由國美控股集團持100%股權，近日成立的眾買秀科技，經營範圍包含食用農產品零售、新鮮水果零售、新鮮蔬菜零售等。被業內人士認為，這是國美控股布局社區團購的前奏。

此外，近日拼多多隸屬公司上海尋夢信息技術有限公司，新增「多多拼菜」「多多雞」「多多果園」等商標信息，目前商標狀態為「商標申請中」。

去年，蘇寧率先推出了社區團購業務「蘇小團」；今年6月，滴滴打造的社區團購品牌「橙心優選」上線；7月7日，美團宣布成立「優選事業部」，進軍社區團購賽道。

8月，拼多多旗下社區團購項目「多多買菜」上線，小程式「多多買菜」也已經上線；9月，阿里宣布成立盒馬優選事業部，布局社區團購。

消息傳出，京東也正在籌畫社區團購專案「京東優選」。在投資方面，阿里參與投資社區團購平台十薈團，騰訊參與投資了興盛優選和食享會。

企查查資料顯示，截至目前，大陸處於存續狀態的社區團購相關企業總計約達149家，此外，今年大陸社區團購累計完成12次投融資，公開融資金額逾人民幣114億元。艾媒諮詢報告顯示，受疫情影響，2020年社區團購市場發展迅速，市場規模預計將達人民幣720億元（新台幣3,168億元），到2022年，大陸社區團購市場規模將達人民幣1,020億元（新台幣4,448億元）。

其中生鮮類社區團購潛力巨大，根據前瞻產業研究院數據顯示，大陸生鮮零售交易規模在2019年達5.1兆元，市場增速將保持在3%左右，而生鮮零售線上化率不足6%，隨著線上化率的持續提升，增長潛力巨大。

人民幣 拼多多 疫情

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