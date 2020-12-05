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電商各顯神通 深入五六線城

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

大陸網路巨頭希望藉由社區團購的運作模式，打開深入至下沉市場，然而線下營運的社區團購依然有無數「坑」，例如在社區團購，就比普通網購更加複雜，此外還有供應鏈的搭建、掃街吸納團長、物流配送等環節都是需要注意的地方。

第一財經日報報導，美團董事長王興日前在第3季財報電話會上表示，美團優選能「幫助我們滲透到尤其是四五六線比較低級別的城市以及市場」。

所有入局者目前都在三四線城市進行布局，以滴滴為例，在6月上線「橙心優選」時，滴滴選擇的第一站就是四川，隨後向重慶、西安等城市擴張。

除了滴滴，其他入局的巨頭都有各自的優勢，有業內人士表示，美團的優勢在於強大的地面推廣團隊，盒馬和拼多多的優勢在於先前的電商業務，已經搭建了部分供應鏈，京東物流配送上擁有優勢。

社區團購平台興盛優選相關負責人指出，公司採取「中心倉—網格站（中轉站）—門市」的模式，如果商品產生損耗需要退貨，退貨流程更加繁瑣。

這位負責人解釋，如果是網購退貨，只需要寄個快遞給商家，但社區團購的退貨，需要使用者將商品退回門市，然後由中轉站的配送人員在配送時，將門市的退貨帶回中轉站，再由中心倉司機送貨後將商品從中轉站帶回，中間轉了好幾次，會產生各種各樣的問題，例如貨物丟失、更嚴重損壞。

這些問題都會轉化為成本，由平台或者供應商承擔，如果供應商承擔了這一責任，這些損失很可能會在下次進貨時通過商品漲價來彌補，同時，生鮮品類沒有辦法退貨，一旦出現問題直接造成損失。

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