何立峰稱 大陸「十四五」將解決發展不平衡、不充分

大陸國家發改委主任何立峰4日在人民日報撰文，談及大陸「十四五」時期經濟社會發展主要目標。何立峰說，大陸社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分的發展之間的矛盾，「十四五」時期大陸經濟社會發展主要目標將聚焦解決發展不平衡、不充分問題。

何立峰表示，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，並指中國特色社會主義制度是當代中國發展進步的根本保證。

他在文中強調，「十四五」時期經濟社會發展主要目標緊緊錨定了2035年遠景目標。從問題來看，大陸社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分的發展之間的矛盾，「十四五」時期經濟社會發展主要目標牢牢聚焦解決發展不平衡不充分問題。

何立峰接著指出，大陸經濟建設取得巨大成就，已成為世界第二大經濟體、製造業第一大國，但人均國內生產總值仍未達到全球平均水準，遠低於發達國家，特別是在創新能力方面與發達國家相比仍有較大差距，一些關鍵核心技術還受制於人。

他也提及，「十四五」時期，大陸發展面臨的環境將更加複雜，機遇和挑戰都有新的發展變化。從國際形勢看，新冠肺炎疫情全球大流行使這個變局加速變化，保護主義、單邊主義上升，世界經濟低迷，全球產業鏈供應鏈因非經濟因素影響而面臨衝擊。

他表示，大陸內部則處於轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關階段，發展不平衡、不充分問題仍然突出，尤其是創新能力還不適應高品質發展要求。