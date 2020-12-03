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大陸嫦娥五號上升器成功自月面起飛 攜帶月壤奔向地球

聯合報 / 特派記者陳言喬/北京即時報導
大陸嫦娥五號上升器完成「挖土」任務後起飛點火的瞬間。（中國探月）
大陸嫦娥五號上升器完成「挖土」任務後起飛點火的瞬間。（中國探月）

停留在月球的大陸嫦娥五號上升器12月3日23時10分成功自月面起飛，已將攜帶的月壤樣品由上升器送入到預定環月軌道，準備返回地球。這是大陸首次實現地外天體起飛。

嫦娥五號上升器的3000N發動機工作約6分鐘，成功起飛。與地面起飛不同，嫦娥五號上升器月面起飛不具備成熟的發射塔架系統，著陸器相當於上升器的「臨時塔架」，上升器起飛存在起飛初始基準與起飛平台姿態不確定、發動機羽流導流空間受限、地月環境差異等問題；另外由於月球上沒有導航星座，上升器起飛後，需在地面測控輔助下，借助自身攜帶的特殊敏感器實現自主定位、定姿。

點火起飛前，著上組合體實現月面國旗展開以及上升器、著陸器的解鎖分離。點火起飛後，上升器經歷垂直上升、姿態調整和軌道射入三個階段，進入預定環月飛行軌道。隨後，上升器將與環月等待的軌返組合體交會對接，將月球樣品轉移到返回器，後者將等待合適的月地入射視窗，做好返回地球的準備。

大陸嫦娥五號上升器完成「挖土」任務後準備起飛。（中國探月）
大陸嫦娥五號上升器完成「挖土」任務後準備起飛。（中國探月）

嫦娥五號 國旗

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