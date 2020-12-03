大陸嫦娥五號上升器成功自月面起飛 攜帶月壤奔向地球

停留在月球的大陸嫦娥五號上升器12月3日23時10分成功自月面起飛，已將攜帶的月壤樣品由上升器送入到預定環月軌道，準備返回地球。這是大陸首次實現地外天體起飛。

嫦娥五號上升器的3000N發動機工作約6分鐘，成功起飛。與地面起飛不同，嫦娥五號上升器月面起飛不具備成熟的發射塔架系統，著陸器相當於上升器的「臨時塔架」，上升器起飛存在起飛初始基準與起飛平台姿態不確定、發動機羽流導流空間受限、地月環境差異等問題；另外由於月球上沒有導航星座，上升器起飛後，需在地面測控輔助下，借助自身攜帶的特殊敏感器實現自主定位、定姿。