陸企加速撤離 尋覓新掛牌地點

專家認為，美國眾議院通過法案，要求不受美國審計規則規範的中國大陸企業下市，只會對美中兩國的金融關係帶來象徵性的衝擊，只是「虛張聲勢」，因相較於十年前，在美下市對陸企籌資能力的實質影響，已大幅降低，陸企已有許多籌資來源，預料陸企尋覓其他掛牌地點的第二上市浪潮將會持續。

華爾街日報指出，2010年，眾院金融服務委員會曾關注陸企下市議題；當時大陸尚未啟動「滬港通」、「深港通」這兩個股市交易互聯互通機制，港資無法購買在上海、深圳上市的股票。

如今，外資持有的上海A股總市值今年來已數度改寫新高，截至11月底已增至約3,540億美元，較去年同期成長65%，且外資持股規模僅占A股總規模不到4%，仍有可觀的成長空間。

即使陸企需轉往香港掛牌籌資，也不會受到太大的衝擊或限制；多數華爾街投資人在香港設有據點，能在當地購買在美除牌、在香港二次上市的陸企股票。香港交易所股價今年來上漲逾50%，便是反映這個前景。

陸企正以近五年來最快的速度撤離美股，今年宣布在美退市的陸資企業已有四家，規模達到81億美元。阿里巴巴、網易、京東等科技巨頭也紛紛前往香港二次上市，為在美股退市做準備。