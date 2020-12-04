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阿里百度在美面臨下市風險

經濟日報 / 編譯季晶晶、記者蔡敏姿／綜合報導
阿里巴巴在內的陸企可能受到眾院通過的法案影響。路透
阿里巴巴在內的陸企可能受到眾院通過的法案影響。路透

美國聯邦眾議院2日通過一項立法，規定若華府監管機關無法審查財務資料，包括阿里巴巴和百度等在美國證券交易所掛牌的中國大陸企業，可能面臨下市的命運。

這項法案接下來將送呈美國總統川普簽署成為法律，預料將影響200多家在美上市陸企，總市值約2兆美元（約新台幣57.5兆元）。

大陸外交部對此表示，美國這是對外國企業歧視性政策。大陸希望美方能為外國企業在美的投資和經營提供公平、公正、非歧視的環境，而不是設置層層障礙。

陸企在美國證交所可能面臨下市懲罰，將牽動鉅額的資本流動，陸企紛紛到紐約上市籌資的時代也將告終，可能打擊紐約證交所與那斯達克交易所。根據標普全球市場財智，目前約有逾250家總部位於中國大陸或香港的企業在美上市，總市值超過2兆美元。

這項法案5月在參院表決時已輕鬆過關，如今又在眾院獲得跨黨派支持，成為美國本屆政府在交接前的最新一項對陸行動。雖然法案適用於各國企業，但顯然是針對陸企而來。

根據法案，中國大陸企業與其會計師事務所有三年時間遵循相關規定，若後仍無法遵循，這些公司可能必須在交易禁令之前下市、或轉往非美國的證交所掛牌。除了要求陸企必須接受美方的稽核審計底稿，這項法案也要求在美上市的外企揭露，是否受到中國共產黨或其他外國政府控制。

參眾兩院通過這項法案，問題爭議在於中國拒絕讓美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）對在美交易所掛牌的陸企進行審計。

美國監管機關正研擬另一項提案，可能允許中國大陸稽核人員遵守美國審計要求，同時又不會違反他們自己國家有關限制分享訊息的法律。

紐約證交所

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