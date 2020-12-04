稅務挺脫貧攻堅 減稅逾950億

大陸國家稅務總局2日公布，從稅收減免數據看，僅今年1—10月，稅務部門落實支持脫貧攻堅各項稅收優惠政策就實現減稅950多億元人民幣，同比增長38%，有力推動貧困地區脫貧脫困。

據中新社報導，2日在國新辦記者會上，大陸國家稅務總局總經濟師王道樹介紹，大陸從六個方面發布了一系列支持脫貧攻堅的稅收優惠政策。其中包括，支持貧困地區基礎設施建設，推動涉農產業發展，激發貧困地區創業就業活力，推動普惠金融發展，促進「老少邊窮」地區加快發展，鼓勵社會力量加大扶貧捐贈。

大陸國家稅務總局政策法規司負責人王世宇指出，大陸國家稅務總局全面梳理了110項支持脫貧攻堅稅費優惠政策，發布《支持脫貧攻堅稅收優惠政策指引》，確保納稅人充分掌握、準確理解。支持脫貧攻堅相關稅收優惠政策有效落實落地，取得了積極成效。

貧困縣摘帽以後，包括稅收在內的相關幫扶政策將從攻堅戰轉入常態化。王道樹表示，下一步，大陸國家稅務總局將會同財政部，積極研究推進脫貧攻堅同鄉村振興有序銜接的稅收支持政策，推動鞏固和拓展脫貧攻堅成果。