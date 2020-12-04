832縣全數脫貧 未因疫情返貧

大陸國務院扶貧辦副主任歐青平2日在國新辦記者會指出，大陸832個國家貧困縣已全部脫貧摘帽，剩餘的貧困人口正在履行退出程序。新冠疫情和災情對脫貧攻堅的影響已得到有效克服，從各地反饋的情況，沒出現因疫因災返貧致貧的問題。

據中通社報導，歐青平表示，今年突如其來的新冠肺炎疫情對大陸經濟社會發展帶來了很大的影響，對脫貧攻堅也帶來很大的影響。除了疫情以外，一些貧困地區今年還發生了洪澇地質災害，這些影響都關係到是否能如期完成脫貧攻堅的目標任務。

面對這些不利的影響，扶貧辦指導各地加強動態監測、強化政策供給、化解返貧致貧的風險。歐青平指出，這次疫情主要發生在城市地區，對廣大農村地區特別是貧困地區的影響不是特別大，累計有828例貧困人口感染了新冠肺炎，各地都及時實施了救治，落實了救助幫扶。從各地反饋的情況，沒有出現因疫因災返貧致貧的問題。

隨著脫貧攻堅任務接近完成，脫貧地區和脫貧群眾十分關注2020年後扶貧政策走向，擔心扶貧政策斷檔，很可能返貧。今年3月20日，國務院扶貧開發領導小組印發《建立防止返貧監測和幫扶機制的指導意見》，明確了防止返貧監測和幫扶工作的各方面要求。

歐青平稱，防止返貧機制的建立，是這一輪脫貧攻堅的一個重要特色。但解決返貧問題並不是今年才開始做的。自2016年開始，國務院扶貧辦就把防止出現大規模返貧問題納入到工作體系內。