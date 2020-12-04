蘇州電博會 兩岸共話5G、智造融合

聯合報 / 特派記者林宸誼／蘇州3日報導
蘇州市政府舉辦第19屆蘇州電博會新聞發布會。特派記者林宸誼／攝影
蘇州市政府舉辦第19屆蘇州電博會新聞發布會。特派記者林宸誼／攝影

兩岸電子資訊界盛事、第19屆蘇州電子信息博覽會（電博會）12月10日起登場，今年聚焦電子智慧製造、工業自動及機器人、新一代信息技術、物聯網及光電半導體、基礎創新五大領域，民企台企同台共話5G與智慧製造融合發展。

蘇州電博會一直扮演著引領長三角本地區電子產業發展角色，儘管今年因為疫情影響而延期，但蘇州市政府副秘書長陳春明3日表示，仍得到200多家企業支持，也帶來了807個攤位，體現了民營企業台資企業，對當前蘇州的環境強烈的信心。

本屆電博會以「5G賦能 智創未來」為主題，邀請威盛集團全球副總裁徐濤、華為智慧製造系統部首席架構師鄺博、訊眾股份董事長朴聖根、電信天翼物聯首席戰略專家王志成、日月光半導體等發表主題演講，截至目前已有280家企業報名參展，民營企業、台資企業總參展面積分別為59%、38%。

蘇州市台辦副主任沈蓉指出，蘇州是台資投資最活躍，也是台資聚集最密集的地方，截至目前，蘇州台資企業累計超過1.2萬家，實際使用台資達到了332億美元，光是今年前10月，蘇州新增台資企業318家，平均每天就有一個新增的台資項目，合約台資超過了20億美元，平均每個月新增2億美金，對台貿易進出口貿易達到303億美元，均超過去年全年水準，台資也為蘇州全市的疫情防控和經濟社會發展做出積極的貢獻。

本屆電博會中，圍繞「長三角一體化」、「先進電子產業」、「智慧製造」等熱門主題，由民企與台企與相關行業協會、科研機構、重點企業，合作舉辦電子信息技術及應用相關主題分論壇。包括士林電機、漢鐘精機、元太科技、奇鼎科技、亨泰光學等等知名台資企業都將參展。

此外，「江蘇省台商大講堂」暨2020蘇州海峽兩岸就業創業嘉年華活動，也在電博會期間舉辦，在兩岸青創園滿5周年之際，展示全江蘇省台青創業基地的優秀創業孵化項目，並交流分享台青基地建設經驗。

同時，現場也安排由參展企業主導的新品技術發布會、產業對接會等配套活動也將相繼展開，針對電子製造行業最關心的智慧製造解決方案，以及如何助力企業數位化轉型進行分享及討論。

創業 半導體 疫情

延伸閱讀

PCB材料 漲聲再起

廣華-KY蘇州新廠明年試產 啟動東莞新廠興建

台無法進RCEP 陸歡迎台企投資

測數位人民幣 蘇州雙12發紅包

相關新聞

阿里百度在美面臨下市風險

美國聯邦眾議院2日通過一項立法，規定若華府監管機關無法審查財務資料，包括阿里巴巴和百度等在美國證券交易所掛牌的中國大陸企...

廣州就業機會多 增廣年輕人視野

「我覺得台青赴陸創業就業，最重要的就是擁有堅強的心態，和一份在這裡做出些什麼才能回去的決心，要把人生演繹出價值，不要留遺...

德銀：人民幣明年底升至6.2

人民幣兌美元匯率一路挺升，短短半年內升值8%，高盛最新報告預測人民幣明年底將升至6.3 ；德銀更樂觀預測明年底將升至6....

對岸大潤發CEO 黃明端交棒

執掌大潤發23年的CEO黃明端，已經於2日正式交棒給林小海，代表大潤發全面邁入阿里時代。

陸企加速撤離 尋覓新掛牌地點

專家認為，美國眾議院通過法案，要求不受美國審計規則規範的中國大陸企業下市，只會對美中兩國的金融關係帶來象徵性的衝擊，只是...

投入廣州旅遊 蘋果姐姐打造親子酒店

廣州市是中國大陸南方最繁榮的城市之一，其旅遊資源豐富，有著特色的飲食文化、名勝景觀，每年吸引了無數遊客流連忘返；其中台灣...

蘇州電博會 兩岸共話5G、智造融合

兩岸電子資訊界盛事、第19屆蘇州電子信息博覽會（電博會）12月10日起登場，今年聚焦電子智慧製造、工業自動及機器人、新一...

832縣全數脫貧 未因疫情返貧

大陸國務院扶貧辦副主任歐青平2日在國新辦記者會指出，大陸832個國家貧困縣已全部脫貧摘帽，剩餘的貧困人口正在履行退出程序...

稅務挺脫貧攻堅 減稅逾950億

大陸國家稅務總局2日公布，從稅收減免數據看，僅今年1—10月，稅務部門落實支持脫貧攻堅各項稅收優惠政策就實現減稅950多...

大到不能倒銀行將嚴管

中國人民銀行、銀保監會昨（3）日發布《系統重要性銀行評估辦法》，正式建立系統重要性銀行評估與識別機制。辦法上路後，人行後...

大陸嫦娥五號上升器成功自月面起飛 攜帶月壤奔向地球

停留在月球的大陸嫦娥五號上升器12月3日23時10分成功自月面起飛，已將攜帶的月壤樣品由上升器送入到預定環月軌道，準備返...

陸房企恒大稱 提早完成全年銷售目標

大陸房地產巨頭恒大集團3日宣布，截至上月底該公司已提前完成今年全年的合約銷售目標；累計實現銷售回款5863.1億（人民幣...

熱門新聞

香港學民三子重判入獄 周庭當庭痛哭、黃之鋒「會撐住」

9歲女稱「看見死人」…家人花百萬請仙姑驅邪沒用 真相曝光！

嫦娥五號探測器 月壤「挖土」成功

黃之鋒等人遭判刑 美眾院議長裴洛西斥令人髮指

奶茶店女老闆開色情直播被捕 庭上披露背後心酸原因

香港前議員許智峯宣布流亡海外 退出民主黨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。