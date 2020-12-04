蘇州電博會 兩岸共話5G、智造融合

兩岸電子資訊界盛事、第19屆蘇州電子信息博覽會（電博會）12月10日起登場，今年聚焦電子智慧製造、工業自動及機器人、新一代信息技術、物聯網及光電半導體、基礎創新五大領域，民企台企同台共話5G與智慧製造融合發展。

蘇州電博會一直扮演著引領長三角本地區電子產業發展角色，儘管今年因為疫情影響而延期，但蘇州市政府副秘書長陳春明3日表示，仍得到200多家企業支持，也帶來了807個攤位，體現了民營企業台資企業，對當前蘇州的環境強烈的信心。

本屆電博會以「5G賦能 智創未來」為主題，邀請威盛集團全球副總裁徐濤、華為智慧製造系統部首席架構師鄺博、訊眾股份董事長朴聖根、電信天翼物聯首席戰略專家王志成、日月光半導體等發表主題演講，截至目前已有280家企業報名參展，民營企業、台資企業總參展面積分別為59%、38%。

蘇州市台辦副主任沈蓉指出，蘇州是台資投資最活躍，也是台資聚集最密集的地方，截至目前，蘇州台資企業累計超過1.2萬家，實際使用台資達到了332億美元，光是今年前10月，蘇州新增台資企業318家，平均每天就有一個新增的台資項目，合約台資超過了20億美元，平均每個月新增2億美金，對台貿易進出口貿易達到303億美元，均超過去年全年水準，台資也為蘇州全市的疫情防控和經濟社會發展做出積極的貢獻。

本屆電博會中，圍繞「長三角一體化」、「先進電子產業」、「智慧製造」等熱門主題，由民企與台企與相關行業協會、科研機構、重點企業，合作舉辦電子信息技術及應用相關主題分論壇。包括士林電機、漢鐘精機、元太科技、奇鼎科技、亨泰光學等等知名台資企業都將參展。

此外，「江蘇省台商大講堂」暨2020蘇州海峽兩岸就業創業嘉年華活動，也在電博會期間舉辦，在兩岸青創園滿5周年之際，展示全江蘇省台青創業基地的優秀創業孵化項目，並交流分享台青基地建設經驗。

同時，現場也安排由參展企業主導的新品技術發布會、產業對接會等配套活動也將相繼展開，針對電子製造行業最關心的智慧製造解決方案，以及如何助力企業數位化轉型進行分享及討論。