投入廣州旅遊 蘋果姐姐打造親子酒店

聯合報 / 林昉柔／廣州報導
蘋果姐姐彭薇霖赴廣州打造親子酒店。圖／本報廣州傳真
蘋果姐姐彭薇霖赴廣州打造親子酒店。圖／本報廣州傳真

廣州市是中國大陸南方最繁榮的城市之一，其旅遊資源豐富，有著特色的飲食文化、名勝景觀，每年吸引了無數遊客流連忘返；其中台灣知名兒童節目主持人——蘋果姐姐彭薇霖，也在此駐足，並且加入打造親子酒店的行列，成為合夥人，投入廣州觀光旅遊業的商機。

「我從2013年開始來到廣州，正式加入亞特蘭親子酒店，成為親子酒店的合伙人。」彭薇霖表示，在因緣際會之下來到廣州，發覺廣州是一座以「旅遊」為主的城市，在觀光旅遊方面優於北京、上海，而且是大陸首屈一指的旅遊主要城市，其氣候宜人、雨季冬季較短、交通方便，也有許多知名的主題樂園，在多方考察之下，選擇加入廣州親子酒店的事業。

廣州亞特蘭酒店是一家獨具特色的親子酒店，致力打造出親子體驗式學習成長樂園，彭薇霖表示，這是一家以親子為核心的酒店，當時在2013年大家對親子酒店的概念較為陌生，從客房設計到活動規劃親力親為，打造出一間間以兒童的視角為主軸的客房，以及創造出許多寓教於樂、有趣好玩的親子活動，「透過音樂劇來教育親子，帶給小孩歡樂，家長也能夠感受到快樂。」

在大陸有著「食在廣州」的說法，彭薇霖表示，廣州人的天性有點浪漫，喜歡旅遊，也很喜歡吃東西，是一個美食之都，象是廣州的地標小蠻腰，在塔頂的旋轉餐廳、摩天輪，都很浪漫值得一去。除此外，她也推薦沙面島，能夠在那感受更多廣州的人文風情、藝術氣息。

在今年疫情過後，彭薇霖發現大家對「大自然」的渴望，希望能夠返璞歸真，大陸也開展許多境內旅遊、鄉村旅遊等等，未來也會推展特色民宿，以結合當地產業的方式，將文化、教育等等與旅遊產業相融合，針對親子教育，將一些有歷史、教育意義的元素加入旅遊之中，「我們希望能夠創造更多人性化、個性化的旅遊項目或旅遊景點。」

親子教育 酒店 北京

延伸閱讀

廣州樓市 交易升溫

廣清、廣州東環城際鐵路 開通

廣州車展亮相 廣汽目標年產350萬輛

陸學者：大陸數量型經濟增長已結束 要追求質量型增長

相關新聞

阿里百度在美面臨下市風險

美國聯邦眾議院2日通過一項立法，規定若華府監管機關無法審查財務資料，包括阿里巴巴和百度等在美國證券交易所掛牌的中國大陸企...

廣州就業機會多 增廣年輕人視野

「我覺得台青赴陸創業就業，最重要的就是擁有堅強的心態，和一份在這裡做出些什麼才能回去的決心，要把人生演繹出價值，不要留遺...

德銀：人民幣明年底升至6.2

人民幣兌美元匯率一路挺升，短短半年內升值8%，高盛最新報告預測人民幣明年底將升至6.3 ；德銀更樂觀預測明年底將升至6....

對岸大潤發CEO 黃明端交棒

執掌大潤發23年的CEO黃明端，已經於2日正式交棒給林小海，代表大潤發全面邁入阿里時代。

陸企加速撤離 尋覓新掛牌地點

專家認為，美國眾議院通過法案，要求不受美國審計規則規範的中國大陸企業下市，只會對美中兩國的金融關係帶來象徵性的衝擊，只是...

投入廣州旅遊 蘋果姐姐打造親子酒店

廣州市是中國大陸南方最繁榮的城市之一，其旅遊資源豐富，有著特色的飲食文化、名勝景觀，每年吸引了無數遊客流連忘返；其中台灣...

蘇州電博會 兩岸共話5G、智造融合

兩岸電子資訊界盛事、第19屆蘇州電子信息博覽會（電博會）12月10日起登場，今年聚焦電子智慧製造、工業自動及機器人、新一...

832縣全數脫貧 未因疫情返貧

大陸國務院扶貧辦副主任歐青平2日在國新辦記者會指出，大陸832個國家貧困縣已全部脫貧摘帽，剩餘的貧困人口正在履行退出程序...

稅務挺脫貧攻堅 減稅逾950億

大陸國家稅務總局2日公布，從稅收減免數據看，僅今年1—10月，稅務部門落實支持脫貧攻堅各項稅收優惠政策就實現減稅950多...

大到不能倒銀行將嚴管

中國人民銀行、銀保監會昨（3）日發布《系統重要性銀行評估辦法》，正式建立系統重要性銀行評估與識別機制。辦法上路後，人行後...

大陸嫦娥五號上升器成功自月面起飛 攜帶月壤奔向地球

停留在月球的大陸嫦娥五號上升器12月3日23時10分成功自月面起飛，已將攜帶的月壤樣品由上升器送入到預定環月軌道，準備返...

陸房企恒大稱 提早完成全年銷售目標

大陸房地產巨頭恒大集團3日宣布，截至上月底該公司已提前完成今年全年的合約銷售目標；累計實現銷售回款5863.1億（人民幣...

熱門新聞

香港學民三子重判入獄 周庭當庭痛哭、黃之鋒「會撐住」

9歲女稱「看見死人」…家人花百萬請仙姑驅邪沒用 真相曝光！

嫦娥五號探測器 月壤「挖土」成功

黃之鋒等人遭判刑 美眾院議長裴洛西斥令人髮指

奶茶店女老闆開色情直播被捕 庭上披露背後心酸原因

香港前議員許智峯宣布流亡海外 退出民主黨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。