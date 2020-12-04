投入廣州旅遊 蘋果姐姐打造親子酒店

廣州市是中國大陸南方最繁榮的城市之一，其旅遊資源豐富，有著特色的飲食文化、名勝景觀，每年吸引了無數遊客流連忘返；其中台灣知名兒童節目主持人——蘋果姐姐彭薇霖，也在此駐足，並且加入打造親子酒店的行列，成為合夥人，投入廣州觀光旅遊業的商機。

「我從2013年開始來到廣州，正式加入亞特蘭親子酒店，成為親子酒店的合伙人。」彭薇霖表示，在因緣際會之下來到廣州，發覺廣州是一座以「旅遊」為主的城市，在觀光旅遊方面優於北京、上海，而且是大陸首屈一指的旅遊主要城市，其氣候宜人、雨季冬季較短、交通方便，也有許多知名的主題樂園，在多方考察之下，選擇加入廣州親子酒店的事業。

廣州亞特蘭酒店是一家獨具特色的親子酒店，致力打造出親子體驗式學習成長樂園，彭薇霖表示，這是一家以親子為核心的酒店，當時在2013年大家對親子酒店的概念較為陌生，從客房設計到活動規劃親力親為，打造出一間間以兒童的視角為主軸的客房，以及創造出許多寓教於樂、有趣好玩的親子活動，「透過音樂劇來教育親子，帶給小孩歡樂，家長也能夠感受到快樂。」

在大陸有著「食在廣州」的說法，彭薇霖表示，廣州人的天性有點浪漫，喜歡旅遊，也很喜歡吃東西，是一個美食之都，象是廣州的地標小蠻腰，在塔頂的旋轉餐廳、摩天輪，都很浪漫值得一去。除此外，她也推薦沙面島，能夠在那感受更多廣州的人文風情、藝術氣息。

在今年疫情過後，彭薇霖發現大家對「大自然」的渴望，希望能夠返璞歸真，大陸也開展許多境內旅遊、鄉村旅遊等等，未來也會推展特色民宿，以結合當地產業的方式，將文化、教育等等與旅遊產業相融合，針對親子教育，將一些有歷史、教育意義的元素加入旅遊之中，「我們希望能夠創造更多人性化、個性化的旅遊項目或旅遊景點。」