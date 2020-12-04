廣州就業機會多 增廣年輕人視野

「我覺得台青赴陸創業就業，最重要的就是擁有堅強的心態，和一份在這裡做出些什麼才能回去的決心，要把人生演繹出價值，不要留遺憾」。自幼隨父母奔波兩岸，在廣州工作兩年有餘的楊承瑄，對於台青在穗該該如何發展這個問題，有著別樣感悟。

兩岸民間來往已逾30年，繼第一批台商到大陸投資興業起，愈來愈多台商選擇將子女留在大陸讀書。楊承瑄認為，相較於同年齡層的台灣朋友，她的人生經歷能更全面地看到兩岸城市發展的不同，視野更為寬廣多元。

她最初想在大陸工作的動力是想陪伴父母，但之後更多的理由是基於廣州互聯網、城市基礎建設和交通的飛速發展，與同樣是快節奏的北京、上海和深圳相比，廣州對人會「溫柔」一點，機遇更多。

楊承瑄一開始在廣州連鎖飲料店工作，不到一年的時間先後晉升店長和督導，在這樣的基礎上，現在選擇轉戰新媒體營銷，她認為電商在廣州是一個很完整的產業，目前主要負責在自營商城以直播帶貨的方式，幫助台灣企業在大陸市場做營銷與營運，她認為在此工作需要學習、應變的事物非常多，「我就是來累積經驗的，這也是年輕人需要承受的壓力。」

許多台青都很迷茫未來是能否有一個合適的落腳點，楊承瑄建議台青腳踏實地，多來大陸學習觀察，要抓住發展的機會。她認為台青在大陸就業，可能會因為履歷和家庭背景而特別一些，這的確是現實優勢，但最重要的還是努力，努力後才能放大優勢，同時強大的內心也很重要。

「期待未來有機會，在實現日常工作的基礎上把大陸走一遍，興趣融入工作才會快樂，相信一切都是最好的安排。」楊承瑄說。