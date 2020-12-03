全面邁入阿里時代 林小海接任大潤發CEO

執掌大潤發23年的黃明端，已經於2日正式交班給林小海，代表大潤發將全面邁入阿里時代。

本報向大潤發方面求證，黃明端的確已經將CEO職位交給林小海，目前大潤發在人力資源、品牌傳播等職能事務上，阿里已經陸續派人接管。

億邦動力報導，黃明端2日在大潤發中國的年會上，解釋了大潤發佈局線上零售的原因，「未來屬於互聯網時代，必須跟上時代腳步，提早轉型新零售，才能減少被新的零售商業衝擊。」

北京商報報導，對於林小海的接任，黃明端2日表示，林小海的事業全域觀、行業洞察眼光比他細緻。零售業的管理，就是細節的管理，林小海一定能帶領大潤發再創高峰、再創輝煌，希望所有人像支持他一樣支持林小海，林小海是接棒的最佳人選，謝謝阿里巴巴董事會主席張勇的選擇安排。”。

實際上，今年6月，就有消息傳出，阿里巴巴副總裁、零售通總經理林小海將接管大潤發，擔任大潤發CEO，直接向阿里巴巴董事局主席張勇匯報。

而黃明端仍然擔任高鑫零售CEO、大潤發中國區主席職務，在林小海進入大潤發的這半年來，黃明端也一直在協助林小海快速熟悉大潤發的各個環節和流程。

高鑫零售旗下擁有大潤發、歐尚兩大品牌超市賣場，目前在全大陸共有486家商超大賣場，其中大潤發414家，歐尚72家；2019年全年高鑫零售總銷售營收人民幣1,018.68億元。

在2017年阿里首次入股高鑫時，曾心生換血的念頭，不過對於當時從未涉足過大賣場領域的阿里來說，並沒有合適的人選。所以黃明端也成為了阿里穩定局面的最佳人選。

值得注意的是，高鑫零售這塊試驗田，被阿里寄予厚望，今年10月，在2017年鉅資入股後，阿里再次宣布擬斥資港幣280億元增資高鑫零售，並以直接和間接持股高鑫零售72%股份成為控股股東。