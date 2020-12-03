快訊

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

明倫社宅月租4萬？100%財務自償，成社宅租金硬傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸童書遭質疑大外宣下架 陸委會：為防中共文化統戰

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
大陸童書「等爸爸回家」遭質疑替中共「大外宣」現已被下架。陸委會3日回應，這是為反制中共各種文化統戰滲透作為。圖／取自立委陳亭妃臉書
大陸童書「等爸爸回家」遭質疑替中共「大外宣」現已被下架。陸委會3日回應，這是為反制中共各種文化統戰滲透作為。圖／取自立委陳亭妃臉書

大陸童書「等爸爸回家」遭質疑美化大陸防疫，是替中共「大外宣」，目前這本書已遭文化部要求全數下架。陸委會3日對此回應，這是為杜絕中共對台併吞圖謀，以及各種文化統戰滲透作為，並強調後續會配合文化部依法審查及強化相關管理作為。

陸委會發言人邱垂正於3日舉行的例行記者會上表示，基於兩岸關係的特殊形勢，為反制中共對台併吞圖謀，以及各種文化統戰滲透作為，政府在1992年訂立兩岸條例時，就明文規定中國大陸出版品非經主管機關許可不得在台發行。

他說，因此現行兩岸條例37條已明定，中國大陸圖書出版品須報經主管機關文化部許可後，使得在台發行出版或銷售，文化部也依據兩岸條例37條相關許可辦法，對於中國大陸出版品進行審查，並依公告之數額，許可中國大陸出版品進入台灣。

邱垂正指出，文化部2日已發布新聞稿對外說明，「等爸爸回家」沒有經過規定申請許可，文化部已發函出版公司即刻不得發行此書，並通知相關銷售通路全面回收下架，文化部也在研議強化稽核機制，他強調，陸委會後續會配合文化部依法審查並強化相關管理作為，杜絕中共進行文化統戰。

文化部 中共

延伸閱讀

東南衛視改播網路節目 陸委會：陸媒已無租攝影棚

撐香港 陸委會提3方向研議放寬港人來台

北京稱嚴懲台獨頑固分子 陸委會籲停止挑釁生事

陸委會：陸媒勿在台製播節目 違者依法處理

相關新聞

新冠疫情改變大陸餐飲業生態 行業洗牌加速

新冠疫情改變大陸餐飲業生態，加速行業洗牌，世界中餐業聯合會常務副會長邢穎認為，大陸餐飲行業的洗牌效應正在加速進行，品牌勢...

全面邁入阿里時代 林小海接任大潤發CEO

執掌大潤發23年的黃明端，已經於2日正式交班給林小海，代表大潤發將全面邁入阿里時代。

中國發布系統重要性銀行評估辦法 防大而不能倒

中國人民銀行、銀保監會今天發布「系統重要性銀行評估辦法」，將槓桿率分母衡量的調整後表內外資產餘額在所有銀行中排名前30者...

陸童書遭質疑大外宣下架 陸委會：為防中共文化統戰

大陸童書「等爸爸回家」遭質疑美化大陸防疫，是替中共「大外宣」，目前這本書已遭文化部要求全數下架。陸委會3日對此回應，這是...

中對澳大麥、葡萄酒雙反案 陸商務部：依法調查

大陸商務部3日表示，對原產於澳洲進口大麥雙反案（反傾銷及反補貼）是大陸商務部在收到相關產業申請後，依法發起的調查。

阿里巴巴入股AutoX 測試無人駕駛汽車

阿里巴巴投資的自動駕駛汽車初創公司AutoX於3日表示，已在深圳市區測試無人駕駛出租車，使用沒有安全駕駛員和遠程操作員的...

美收緊審計法案 中概股快速撤離美股

美國於周三通過一項議案「外國公司問責法」規定，如果沒有遵守美國公眾公司會計監督委員會的審計標準，所有外國企業將可能無法在...

逼近警戒線！ 大陸今年地方債規模高達28.6兆

Wind數據統計，截至11月30日，大陸今年地方債合計發行人民幣6.26兆元。加上注資中小銀行的人民幣2,000億元專項...

史上最嚴！大陸「國六」廢氣排放標準將上路 碳排商機一觸即發

大陸自2021年1月1日起，輕型汽車將全面實施新的「國六」標準，市場機構預計，至 2025 年尾氣處理市場規模將因「國六」擴增人民幣 5,463 億元（約新台幣2.3兆元），相關產業鏈將迎來「碳排商機」。

11月人民幣即期成交量增50% 創新高

中國外匯交易中心3日公布，人民幣外匯月度統計數據顯示，11月人民幣對美元即期成交較10月上升49.9%至5兆8,099....

11月財新大陸服務業PMI 創10年來次高紀錄

財新網3公布，11月財新大陸通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為57.8，較10月上升1個百分點，為2010年5月以...

黎智英被控欺詐罪今開庭 壹傳媒開盤前宣布停牌

壹傳媒3日上午開盤前宣布暫停交易，但並未說明停牌具體原因。壹傳媒昨天收盤報港幣0.234元。

熱門新聞

「民主女神」首度判入獄！周庭聽到落淚 各大日媒關注

華為首個晶片工廠封頂 總投資79億

香港學民三子重判入獄 周庭當庭痛哭、黃之鋒「會撐住」

9歲女稱「看見死人」…家人花百萬請仙姑驅邪沒用 真相曝光！

嫦娥五號探測器 月壤「挖土」成功

黃之鋒等人遭判刑 美眾院議長裴洛西斥令人髮指

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。