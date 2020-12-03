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陸童書遭質疑大外宣下架 陸委會：為防中共文化統戰
大陸童書「等爸爸回家」遭質疑美化大陸防疫，是替中共「大外宣」，目前這本書已遭文化部要求全數下架。陸委會3日對此回應，這是為杜絕中共對台併吞圖謀，以及各種文化統戰滲透作為，並強調後續會配合文化部依法審查及強化相關管理作為。
陸委會發言人邱垂正於3日舉行的例行記者會上表示，基於兩岸關係的特殊形勢，為反制中共對台併吞圖謀，以及各種文化統戰滲透作為，政府在1992年訂立兩岸條例時，就明文規定中國大陸出版品非經主管機關許可不得在台發行。
他說，因此現行兩岸條例37條已明定，中國大陸圖書出版品須報經主管機關文化部許可後，使得在台發行出版或銷售，文化部也依據兩岸條例37條相關許可辦法，對於中國大陸出版品進行審查，並依公告之數額，許可中國大陸出版品進入台灣。
邱垂正指出，文化部2日已發布新聞稿對外說明，「等爸爸回家」沒有經過規定申請許可，文化部已發函出版公司即刻不得發行此書，並通知相關銷售通路全面回收下架，文化部也在研議強化稽核機制，他強調，陸委會後續會配合文化部依法審查並強化相關管理作為，杜絕中共進行文化統戰。
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