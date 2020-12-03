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武漢「封城」時期研究：社區這樣做 更能抵禦危機

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
武漢封城，除了防疫人員，大街上空無一人。歐新社
武漢封城，除了防疫人員，大街上空無一人。歐新社

新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，回溯武漢封城」70多天裡，大陸有一份研究報告，疫情期間，社區居委會扮演關鍵角色，與居民共同建立防護網，增強「社區凝聚力」有助抵禦危機的能力。

澎湃新聞報導，由上海紐約大學社會學助理教授、上海紐約大學應用社會經濟研究中心（CASER）成員繆佳參與的研究報告分析，武漢社區中的居委會成員、居民志願者及鄰里之間的信任，即「社會凝聚力」，對於疏導、緩解新冠疫情對民眾心理健康的負面影響至關重要。

武漢「封城」一個月後，該團隊從社會學角度開展一項調查，自2月下旬至3月初，團隊收集「封城」期間生活在武漢的1,302個社區中4,234位居民的信息並加以分析。近期，這項研究成果已發表於「中國社會學評論」（Chinese Sociological Review）的疫情特別專刊。

「大陸的社區架構十分獨特」繆佳指出，在公共健康危機中，大陸的社區機制和西方不同，有一項非常重要的動員和管理機制，就是「社區居委會」，這是社會治理的末梢和政府聯繫居民的平台。

在武漢的抗疫舉措中，社區系統扮演著怎樣的角色？繆佳說，大陸城市社區由居委會統一管理，社區通常被進一步細分為更小的網格單位。首先，不得不說，疫情期間社區系統，包括居委會、業委會、物業、志願者組織，這個複雜、完整且細致入微的組織網路發揮重要關鍵。

第二，社區裡社會組織的力量也很重要，例如志願者團隊。但值得注意的是，這種互幫互助的氛圍以及志願者的行動都需要一個前期積累的基礎。如果一個社區前期居民之間的互動較多，更有可能形成志願者組織。如果人與人之間的紐帶聯系緊密，就能織成一張「安全網」，有效緩解衝擊。

第三，研究還發現，遇到重大災難性事件時，如果社區中居委會和其他社會組織之間的關系順暢、合作有序，就可以增強社區的「抗逆能力」，即社區能經受打擊並從打擊中恢復的能力。

新冠肺炎 COVID-19 封城 武漢

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