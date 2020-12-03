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湊湊餐飲計畫明年進軍新馬泰 母公司呷哺呷哺股價再創新高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

台商背景的火鍋品牌湊湊餐飲計畫明年進軍新馬泰，和母公司呷哺呷哺以兄弟品牌自居，以快速展店的方式，助推呷哺呷哺股價3日再創新高。

澎湃新聞報導，湊湊餐飲CEO張振緯2日晚間在微信朋友圈發文稱，「4年磨一劍，從不被大多數人看好，到終於得到市場認可，湊湊忍辱負重走了4年」。湊湊預計於明年第2季在新加坡與泰國開設首店，第3季進軍馬來西亞。

湊湊的母公司呷哺呷哺集團2日創上市以來股價新高，收盤報港幣17.2元，上漲10.1%。呷哺呷哺股價3日續創新高，報收港幣17.98元，上漲4.5%。

近年來被稱為網紅火鍋店的湊湊火鍋成立於2016年，是台灣小火鍋品牌呷哺呷哺旗下的中高端火鍋品牌，以精製火鍋和奶茶的組合，主打聚會概念。對比呷哺呷哺人均約人民幣55元的消費水準，湊湊的總體客單價約105元。

截至11月底，湊湊門市已達128家，覆蓋35個城市（含香港），並且營收在2019年達人民幣12億元，占呷哺呷哺收入的19.9%。而最新財報顯示，在新冠疫情導致餐飲行業集體受挫的情況下，湊湊今年上半年的營收也達5.93億元，較去年同期增長21.3%。

湊湊也因此成為呷哺呷哺集團增長最快的品牌。

對於「副品牌」帶動母公司成長的說法，張振緯表示，如果定義成副品牌，就註定死掉，公司一直把湊湊當作和呷哺呷哺的兄弟品牌去運作，有一個相對獨立的團隊，整個的文化DNA和集團是不太一樣的。

從財報來看，目前湊湊的業績增長主要還來自門市的高速擴張，每年門市數量翻倍增長。今年上半年因疫情導致開店速度放緩，但張振緯透露，新開門市計畫只是因疫情延期，預計今年年底還會有很多家門市新開業。

11月28日，湊湊雙店齊開，除了入駐上海迪士尼小鎮，成都首店也入駐萬象城。

張振緯說，湊湊是大陸餐飲行業發展以來，成長速度最快的企業，而且是只有之一，沒有之二。類似海底撈貨其他大型餐飲公司，都是經過了二三十年的發展，但湊湊只有三四年的成長經歷。

品牌 火鍋 疫情

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