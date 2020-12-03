快訊

林鄭要人三更死：黎智英「被開新罪」關到4月...什麼爭議？

行政院拍板打房新措施 鄭文燦：我建議查紅單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中對澳大麥、葡萄酒雙反案 陸商務部：依法調查

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中、澳貿易關係緊繃，今年5月，大陸對澳洲大麥課徵80.5%的反傾銷及反補貼關稅。路透
中、澳貿易關係緊繃，今年5月，大陸對澳洲大麥課徵80.5%的反傾銷及反補貼關稅。路透

大陸商務部3日表示，對原產於澳洲進口大麥雙反案（反傾銷及反補貼）是大陸商務部在收到相關產業申請後，依法發起的調查。

大陸商務部指出，在調查過程中，調查機關充分保障各方權利，廣泛聽取各方意見，給予各方充分的機會參與調查，客觀、公平、公正地得出調查結論，並採取相應貿易救濟措施。該案立案、調查、裁決等均依據大陸法律進行。

今年5月，大陸對澳洲大麥課徵80.5%的反傾銷及反補貼關稅，聲稱這些商品獲得澳洲政府補貼，以不公平的低價銷售。澳洲政府駁斥這項說法，也直接要求陸方撤銷關稅，但遭拒絕。

此外，8月18日，大陸對原產於澳洲的進口葡萄酒發起反傾銷調查，並於11月27日初裁，決定實施臨時反傾銷措施。

大陸商務部表示，據「反傾銷條例」的規定，通常情況下，臨時反傾銷措施的實施期限為自實施之日起不超過4個月，特殊情況下，可以延長至9個月。

反傾銷 澳洲 葡萄酒

延伸閱讀

對澳洲葡萄酒反傾銷措施 中國：最長可達9個月

中澳關係惡化 外媒：兩國不願碰關鍵鐵礦貿易

中國戰狼外交瞄準澳洲 分析：反守為攻策略

澳洲頻惹中國？紐時：藉抗中向美表態

相關新聞

新冠疫情改變大陸餐飲業生態 行業洗牌加速

新冠疫情改變大陸餐飲業生態，加速行業洗牌，世界中餐業聯合會常務副會長邢穎認為，大陸餐飲行業的洗牌效應正在加速進行，品牌勢...

中對澳大麥、葡萄酒雙反案 陸商務部：依法調查

大陸商務部3日表示，對原產於澳洲進口大麥雙反案（反傾銷及反補貼）是大陸商務部在收到相關產業申請後，依法發起的調查。

阿里巴巴入股AutoX 測試無人駕駛汽車

阿里巴巴投資的自動駕駛汽車初創公司AutoX於3日表示，已在深圳市區測試無人駕駛出租車，使用沒有安全駕駛員和遠程操作員的...

美收緊審計法案 中概股快速撤離美股

美國於周三通過一項議案「外國公司問責法」規定，如果沒有遵守美國公眾公司會計監督委員會的審計標準，所有外國企業將可能無法在...

逼近警戒線！ 大陸今年地方債規模高達28.6兆

Wind數據統計，截至11月30日，大陸今年地方債合計發行人民幣6.26兆元。加上注資中小銀行的人民幣2,000億元專項...

史上最嚴！大陸「國六」廢氣排放標準將上路 碳排商機一觸即發

大陸自2021年1月1日起，輕型汽車將全面實施新的「國六」標準，市場機構預計，至 2025 年尾氣處理市場規模將因「國六」擴增人民幣 5,463 億元（約新台幣2.3兆元），相關產業鏈將迎來「碳排商機」。

11月人民幣即期成交量增50% 創新高

中國外匯交易中心3日公布，人民幣外匯月度統計數據顯示，11月人民幣對美元即期成交較10月上升49.9%至5兆8,099....

11月財新大陸服務業PMI 創10年來次高紀錄

財新網3公布，11月財新大陸通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為57.8，較10月上升1個百分點，為2010年5月以...

黎智英被控欺詐罪今開庭 壹傳媒開盤前宣布停牌

壹傳媒3日上午開盤前宣布暫停交易，但並未說明停牌具體原因。壹傳媒昨天收盤報港幣0.234元。

德銀估：2021年大陸GDP增9.5% 引領亞洲

德意志銀行中國區首席經濟學家熊奕3日表示，大陸將繼續引領亞洲經濟增長，2021年GDP成長率將達9.5%，2020年第4...

浦東開放30年 兩岸3地共創奇蹟

站在百年上海外灘，隔江對望浦東陸家嘴，湯成一品、震旦、世茂濱江、嘉里中心等台商和港商投資項目已成為濱江亮麗的風景線。

外資：大陸明年經濟大幅回升

2021年中國經濟將如何發展？工銀國際、德國商業銀行、瑞銀等金融機構的經濟學家近期預測：雙循環發力，中國的經濟將會大幅回...

熱門新聞

「民主女神」首度判入獄！周庭聽到落淚 各大日媒關注

趙立堅槓澳洲總理 陸電視台澳洲主播：考慮放棄國籍

華為首個晶片工廠封頂 總投資79億

香港學民三子重判入獄 周庭當庭痛哭、黃之鋒「會撐住」

9歲女稱「看見死人」…家人花百萬請仙姑驅邪沒用 真相曝光！

黃之鋒等人遭判刑 美眾院議長裴洛西斥令人髮指

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。