中對澳大麥、葡萄酒雙反案 陸商務部：依法調查

大陸商務部3日表示，對原產於澳洲進口大麥雙反案（反傾銷及反補貼）是大陸商務部在收到相關產業申請後，依法發起的調查。

大陸商務部指出，在調查過程中，調查機關充分保障各方權利，廣泛聽取各方意見，給予各方充分的機會參與調查，客觀、公平、公正地得出調查結論，並採取相應貿易救濟措施。該案立案、調查、裁決等均依據大陸法律進行。

今年5月，大陸對澳洲大麥課徵80.5%的反傾銷及反補貼關稅，聲稱這些商品獲得澳洲政府補貼，以不公平的低價銷售。澳洲政府駁斥這項說法，也直接要求陸方撤銷關稅，但遭拒絕。

此外，8月18日，大陸對原產於澳洲的進口葡萄酒發起反傾銷調查，並於11月27日初裁，決定實施臨時反傾銷措施。

大陸商務部表示，據「反傾銷條例」的規定，通常情況下，臨時反傾銷措施的實施期限為自實施之日起不超過4個月，特殊情況下，可以延長至9個月。