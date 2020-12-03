涉間諜活動？千名研究員離美 陸外交部：可笑

美中關係緊張，美國官員周三稱，在美國打擊技術盜竊活動下，已有1,000名大陸研究人員離開美國。對此，大陸外交部發言人華春瑩3日表示，美方的說法非常可笑，在美國一些人眼中，看到的只有仇恨、分裂和對抗。

環球網報導，華春瑩表示，一段時間以來，美國出於強烈的意識形態偏見、出於惡意打壓大陸的戰略，對大陸採取種種政治打壓行為，其中也包括希望切斷中美兩國國民交流。一段時間以來，中美在科技、文化領域的合作都受到極大影響。

她表示，美方近期對大陸留學生和美國對華友好人士採取恐嚇行為，美國有關部門甚至責令有些機構定期報告大陸間諜行為。這樣荒謬的有罪推定，這樣狹隘和極端不正常的心態，一定會導致美方在政治上採取不理智行動。