快訊

台灣登山教育的今與昔：一場提升安全意識的長期抗戰

遭爆搭高鐵50分鐘都不戴口罩 藍委致歉：甘願受罰

拼多多商標增「多多拼菜」、「多多雞」、「多多果園」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸電商三哥拼多多將擴大經營品牌，新增商標申請「多多拼菜」、「多多雞」、「多多果園」等。圖／取自新浪財經
大陸電商三哥拼多多將擴大經營品牌，新增商標申請「多多拼菜」、「多多雞」、「多多果園」等。圖／取自新浪財經

大陸電商「三哥」拼多多將擴大經營品牌，近日申請新增商標「多多拼菜」、「多多雞」、「多多果園」等，商標涉及分類包含社會服務、辦公用品、運輸貯藏、教育娛樂等，商標狀態為申請中。

新京報報導，大陸工商資訊系統「天眼查」的App顯示，拼多多主體公司上海尋夢信息技術有限公司新增「多多拼菜」、「多多雞」等商標。

今年初拼多多還申請包括「多多超市」、「小多超市」、「多多買菜」在內的多個新商標。拼多多CEO陳磊表示，「多多買菜」並不是社區團購，而是拼多多拼購電商業務的自然延伸。

對於「多多買菜」，拼多多董事長黃崢指出，隨著拼多多農產品上行量的持續增大，對上游和流通領域的影響日益變大，疫情推動消費者線上買菜需求的增加，因此決定創建「多多買菜」。下一步拼多多要在農業領域繼續做大量投入和深度創新。

拼多多今年第3季財報顯示，拼多多活躍買家數達7.3億，較上一周期 5.3億活躍買家數增長36%。

拼多多 電商 疫情

延伸閱讀

《東協十國商標註冊系列》－ 3 東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：馬來西亞和緬甸篇

姍姍來遲的商標侵權主張：A.I.G Agency Inc. v. American International Group

「極光」哈密瓜熱銷遭冒用 嘉縣府公告禁用未授權商標

小偷剪斷圍籬惡闖果園偷芭樂 果農交不出貨怒貼文罵賊

相關新聞

阿里巴巴入股AutoX 測試無人駕駛汽車

阿里巴巴投資的自動駕駛汽車初創公司AutoX於3日表示，已在深圳市區測試無人駕駛出租車，使用沒有安全駕駛員和遠程操作員的...

美收緊審計法案 中概股快速撤離美股

美國於周三通過一項議案「外國公司問責法」規定，如果沒有遵守美國公眾公司會計監督委員會的審計標準，所有外國企業將可能無法在...

逼近警戒線！ 大陸今年地方債規模高達28.6兆

Wind數據統計，截至11月30日，大陸今年地方債合計發行人民幣6.26兆元。加上注資中小銀行的人民幣2,000億元專項...

史上最嚴！大陸「國六」廢氣排放標準將上路 碳排商機一觸即發

大陸自2021年1月1日起，輕型汽車將全面實施新的「國六」標準，市場機構預計，至 2025 年尾氣處理市場規模將因「國六」擴增人民幣 5,463 億元（約新台幣2.3兆元），相關產業鏈將迎來「碳排商機」。

11月人民幣即期成交量增50% 創新高

中國外匯交易中心3日公布，人民幣外匯月度統計數據顯示，11月人民幣對美元即期成交較10月上升49.9%至5兆8,099....

11月財新大陸服務業PMI 創10年來次高紀錄

財新網3公布，11月財新大陸通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為57.8，較10月上升1個百分點，為2010年5月以...

黎智英被控欺詐罪今開庭 壹傳媒開盤前宣布停牌

壹傳媒3日上午開盤前宣布暫停交易，但並未說明停牌具體原因。壹傳媒昨天收盤報港幣0.234元。

德銀估：2021年大陸GDP增9.5% 引領亞洲

德意志銀行中國區首席經濟學家熊奕3日表示，大陸將繼續引領亞洲經濟增長，2021年GDP成長率將達9.5%，2020年第4...

浦東開放30年 兩岸3地共創奇蹟

站在百年上海外灘，隔江對望浦東陸家嘴，湯成一品、震旦、世茂濱江、嘉里中心等台商和港商投資項目已成為濱江亮麗的風景線。

外資：大陸明年經濟大幅回升

2021年中國經濟將如何發展？工銀國際、德國商業銀行、瑞銀等金融機構的經濟學家近期預測：雙循環發力，中國的經濟將會大幅回...

技能人才年薪 滬破12萬人民幣

上海市人力資源和社會保障局2日發佈上海市企業技能人才市場工資價位。2019年，上海技能人才平均工資為12.79萬元（人民...

全球獨角獸企業500強 陸連2年榜首

全球獨角獸企業500強報告（2020），2日在山東青島舉行的2020全球獨角獸企業500強大會上正式發布。報告顯示，20...

熱門新聞

「民主女神」首度判入獄！周庭聽到落淚 各大日媒關注

趙立堅槓澳洲總理 陸電視台澳洲主播：考慮放棄國籍

環球時報內鬥！副總編舉報養小三 總編胡錫進公開澄清

華為首個晶片工廠封頂 總投資79億

9歲女稱「看見死人」…家人花百萬請仙姑驅邪沒用 真相曝光！

香港學民三子重判入獄 周庭當庭痛哭、黃之鋒「會撐住」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。