拼多多商標增「多多拼菜」、「多多雞」、「多多果園」
大陸電商「三哥」拼多多將擴大經營品牌，近日申請新增商標「多多拼菜」、「多多雞」、「多多果園」等，商標涉及分類包含社會服務、辦公用品、運輸貯藏、教育娛樂等，商標狀態為申請中。
新京報報導，大陸工商資訊系統「天眼查」的App顯示，拼多多主體公司上海尋夢信息技術有限公司新增「多多拼菜」、「多多雞」等商標。
今年初拼多多還申請包括「多多超市」、「小多超市」、「多多買菜」在內的多個新商標。拼多多CEO陳磊表示，「多多買菜」並不是社區團購，而是拼多多拼購電商業務的自然延伸。
對於「多多買菜」，拼多多董事長黃崢指出，隨著拼多多農產品上行量的持續增大，對上游和流通領域的影響日益變大，疫情推動消費者線上買菜需求的增加，因此決定創建「多多買菜」。下一步拼多多要在農業領域繼續做大量投入和深度創新。
拼多多今年第3季財報顯示，拼多多活躍買家數達7.3億，較上一周期 5.3億活躍買家數增長36%。
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